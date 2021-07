Bị mù tạm thời khi quét qua đất Nga, "con mắt tò mò" của Tây Âu vừa dính đòn hiểm?

Truyền thông Nga ngày 25/7 đưa tin vệ tinh Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (EAS) đã bị nhiễu nhiều lần khi nó quét qua khu vực Rostov của Nga, gần Ukraine.

Dải gây nhiễu được vệ tinh ghi lại bằng radar khẩu độ tổng hợp (SAR), hoạt động ở băng tần C. Đây là một trong những nhiễu mạnh nhất từng được phát hiện và chỉ có một kiểu duy nhất.

Thông tin này dẫn đến nhiều đồn đoán rằng Nga đã thử nghiệm một hệ thống tác chiến điện tử nào đó mới.

Hình ảnh nhiễu khi vệ tinh Sentinel-1 bay qua vùng Rostov

Theo một tweet từ tổ chức truyền thông mạng "OSINT", mô hình gây nhiễu khá độc đáo, sức mạnh và sự can thiệp ảnh hưởng mạnh đến 2 phân cực của vệ tinh Sentinel-1, gợi ý một điều gì đó khác với những thông tin được phát hiện trước đó.

Một chi tiết đáng lưu ý là khu vực Rostov có rất nhiều hoạt động quân sự của Nga.

"Vẫn khó xác định chính xác nguồn phát, nhưng nhiễu do vệ tinh Sentinel-1 ghi lại là một trong những nhiễu mạnh nhất từng được phát hiện", trích tweet của một tài khoản Twitter.

Thông tin vệ tinh Sentinel-1 bị gây nhiễu khi quét qua vùng Rostov của Nga đã dẫn đến nhiều tranh luận trên mạng xã hội về tính chính xác của nó.

Các chuyên gia trên OSINT bắt đầu tranh luận về vấn đề và họ đi đến kết luận rằng các nhiễu ghi nhận được là do radar C-SAR trên vệ tinh tự nhiễu, được gây ra bởi sự trùng lặp tần số, chứ không phải do sự can thiệp của thiết bị gây nhiễu.

So sánh ảnh vệ tinh chụp tại Vùng Vịnh (cụ thể là eo biển Hozmuz) và khu vực Rostov cho thấy rõ ràng việc bị nhiễu.

Trước đó vào tháng 2/2020, OSINT từng đăng một phân tích của các chuyên gia radar về các nhiễu tương tự. Theo phân tích, các nhiễu giao thoa biểu hiện trên dữ liệu vệ tinh dưới dạng các đường luôn vuông góc với quỹ đạo của vệ tinh.

Các đường này có thể dài hàng trăm km và ở đâu đó dọc theo đường hình vuông này, có một nguồn phát sóng vô tuyến mạnh ở tần số 5,4 Ghz đang phát ra.

Các chuyên gia của OSINT giải thích rằng, radar C-SAR trên vệ tinh Sentinel-1 hoạt động ở tần số 5,4 Ghz. Ngoại trừ radar khí tượng, không có radar quân sự hay thương mại nào hoạt động ở tần số này.

Điều đó có nghĩa là khi vệ tinh Sentinel quét qua khu vực Rostov, cùng lúc đó có một radar khí tượng nào đó của Nga cũng đang hoạt động ở tần số 5,4 Ghz. Sự trùng lặp về tần số này tạo ra những nhiễu hình chữ nhật trên dữ liệu vệ tinh.