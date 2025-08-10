Bị máy bay không người lái tập kích, nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội

Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy âm thanh của máy bay không người lái và hệ thống phòng không vang lên ở Saratov. Người dân địa phương báo cáo về một vụ nổ lớn, sau đó một đám cháy bùng phát trong khuôn viên nhà máy lọc dầu.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Pravda, Reuters)

Các nguồn tin trong ngành cho biết, nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Rosneft tại thành phố Saratov đã buộc phải tạm dừng hoạt động vào đầu năm nay vì lý do an toàn, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia thông báo, các chuyến bay đến và đi từ Saratov đã bị dừng khoảng hai giờ vào sáng 10/8 để đảm bảo an toàn hàng không.

Ngoài ra, còn có báo cáo về hoạt động phòng không và các vụ nổ ở Lipetsk, Voronezh.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã ngăn chặn 121 UAV của Ukraine trên 15 khu vực.

Trong đó, 29 chiếc bị bắn hạ ở Krasnodar, 15 chiếc ở Crimea, 13 chiếc ở Bryansk, 12 chiếc ở Belgorod Oblast, 9 chiếc ở Voronezh, 8 chiếc ở Saratov…

Cùng ngày, Không quân Ukraine cho biết, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong đêm ngày 9, rạng sáng 10/8 với 100 UAV các loại.

Tổng cộng, 70 UAV của Nga đã bị loại bỏ hoặc ngăn chặn ở phía bắc và phía đông Ukraine. 30 UAV còn lại tấn công 12 khu vực tiền tuyến của các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy và Chernihiv.