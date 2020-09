Bị lừa vận chuyển thuê 30kg ma túy, 4 cửu vạn đào hố chôn toàn bộ rồi báo cảnh sát

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã đã kết thúc giai đoạn điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Vũ Văn Hưởng (SN 1992, trú tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên); Vũ Nguyên Sơn (SN 1980, trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Thục (SN 1980, trú tại phường Ka Long, Móng Cái) về hành vi "vận chuyến trái phép 63 bánh heroin".



Cuộc ngã giá vận chuyển thuê 30kg ma túy, tiền công 4 triệu/1kg



Kết quả điều tra xác định, giữa tháng 3/2020, biết Hưởng làm nghề vận chuyển hàng hóa qua đường tiểu ngạch từ Việt Nam sang Trung Quốc, Lương Thanh Long (SN 1988, trú tại phường Ka Long, Móng Cái) đặt vấn đề thuê Hưởng vận chuyển 30kg heroin từ Móng Cái sang Đông Hưng (Trung Quốc), với tiền công 4 triệu đồng/1kg. Hưởng nhận lời và thuê lại Sơn vận chuyển số ma túy trên với giá 3 triệu đồng/1kg.

Thỏa thuận xong, Hưởng nhận ma túy từ Long và giao lại cho Sơn để chuyển cho khách hàng của Long bên Đông Hưng. Hưởng sau đó rủ Thục cùng tham gia vận chuyển và dự tính sẽ cho Thục 10 triệu đồng.

Khoảng 16h ngày 2/5, Long gọi điện Zalo cho Hưởng thông báo chuẩn bị đi đón hàng. 1 giờ sau, cả hai đi xe máy đến khu vực cây xăng gần Trung tâm sát hạch lái xe, thuộc phường Ninh Dương (Móng Cái) để nhận ma túy.

Tại đây, Long và Hưởng gặp 2 người đàn ông không quen biết đi trên 1 xe ô tô Kia Morning màu trắng và 1 xe 5 chỗ màu đen không rõ biển số. Long chỉ vào ô tô Kia Morning nói hàng để trong cốp, yêu cầu mang về cất giấu.

Hưởng đã lái ô tô về dãy nhà cấp 4 thuộc trang trại của anh Vũ Huy Bình (ở phường Hải Yên), rồi gọi điện báo cho Sơn đã nhận được ma túy thì được Sơn dặn chia ra làm 4 bao để vận chuyển làm 2 chuyến.

Sơn, Thục, Hưởng.

Tiếp đó, Sơn gọi điện cho 4 "cửu vạn" là những người làm thuê, khuân vác hàng qua biên giới, thông báo có chuyến hàng là sừng tê giác và tổ yến chuyển sang Trung Quốc, tiền công là 2 triệu đồng/1kg và hẹn giao hàng vào khoảng 19h30 tại đoạn đường đất thuộc km4, phường Hải Yên, Móng Cái.



Khoảng 18h cùng ngày, Hưởng gọi điện báo cho Thục chuẩn bị đóng hàng và cầm 4 bao tải dứa đi xe máy với Thục đến cửa hàng tạp hóa ở phường Ka Long mua một số dụng cụ cần thiết, sau đó quay lại trang trại của anh Bình. Cả hai xếp 63 bánh heroin lên sàn nhà rồi chia thành 4 phần cho vào túi nylon, dùng băng dính quấn chặt lại thành từng cục, bên ngoài gói bằng bao tải dứa.



Độ 1 tiếng sau, Hưởng hẹn Sơn đến cổng Trung tâm sát hạch lái xe phường Ninh Dương để giao ma túy. Hưởng và Thục để 4 bao tải dứa chứa ma túy vào cốp và vị trí để chân xe máy Honda Lead biển 14H8 – 7098. Đến điểm hẹn, Hưởng giấu 2 bao ma túy gần bụi cây ven đường và đứng đợi.

Khi Sơn đi taxi đến và nhận ma túy từ Thục rồi bảo lái xe đi đến đoạn đường đất km 4, phường Hải Yên giao 2 bao tải dứa cho những "cửu vạn" vác thuê nhưng không nói là hàng gì. 2 bao tải dứa chứa ma túy còn lại được Hưởng và Thục chở bằng xe máy về để trong ngôi nhà số 194 Mạc Đĩnh Chi, phường Ka Long, sau đó ra quán nước ngồi đợi Sơn đến nhận nốt.

Tại đây, Thục tâm sự với Hưởng: "Anh biết cái này là ma túy rồi, dính vào thì mọt gông, xong rồi thì nghỉ đi, bao nhiêu tiền cũng hết". Hưởng trả lời "Em trót nhận của người ta rồi, bây giờ làm nốt lần này thì thôi".

Một lát sau, Long cũng đến quán nước và mượn điện thoại của Hưởng chụp lại số điện thoại Trung Quốc, dặn khi nào sang Đông Hưng, người vận chuyển sẽ liên lạc theo số điện thoại trên để giao ma túy cho khách.

Không đồng quan điểm, nhóm cửu vạn đào hố chôn ma túy rồi báo cảnh sát

Khoảng 20h30 cùng ngày, Sơn gọi cho Hưởng để lấy nốt 2 bao ma túy còn lại, sau đó vận chuyển bằng xe taxi đến đoạn đường đất thuộc km4, phường Hải Yên giao cho nhóm người vận chuyển.

Những người vận chuyển thuê đưa "hàng" vào khu vực vành đai biên giới, đến khu vực đồi cây gần bến Trang, thuộc mốc 1365 (2) + 500, thuộc khu 7, phường Hải Yên, Móng Cái, cách bờ sông biên giới khoảng 400 mét thì dừng lại nghỉ ngơi.

Tại đây, qua kiểm tra thấy nghi vấn không phải là sừng tê giác, tổ yến nên một người trong nhóm đã dùng dao rạch bao tải dứa thì phát hiện bên trong là các bánh ma túy.

Thấy vậy, họ thông báo cho nhau về việc này và gọi điện cho Sơn hỏi lý do làm sao lừa vận chuyển ma túy, thì được trả lời: "Anh em cố gắng cầm số hàng sang Trung Quốc, đồng thời xóa hết tin nhắn, cuộc gọi đi".

Do không đồng quan điểm với Sơn nên những người vận chuyển thuê đã dùng dao quắm đào hố chôn toàn bộ 4 bao tải chứa ma túy rồi về tìm cách giải quyết. Đến hôm 3/5, sau khi nhóm người này đến trình báo, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Móng Cái đã thu thập tài liệu, bắt giữ Hưởng, Sơn và Thục. Hiện công an đang tiếp tục truy bắt Lương Thanh Long để xử lý.