Bị lấy làm trò đùa trên mạng, người cha 4 con ở Mỹ bất ngờ nhận hơn 500.000 USD từ những người xa lạ

Đang làm việc tại một siêu thị, người cha 4 con ở Michigan (Mỹ) bất ngờ trở thành mục tiêu của một trò đùa được dàn dựng để quay video đăng lên mạng xã hội.

Anh không ngờ đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy lại khiến hàng nghìn người xa lạ đồng cảm và quyên góp hơn 500.000 USD cho gia đình mình.

Walt Z., nhân viên giao hàng của Red Baron, đang xếp các thùng pizza đông lạnh tại một siêu thị ở White Lake, Michigan, thì bị một người làm nội dung tiếp cận.

Người này giả vờ dùng Apple Pay để thanh toán rồi phát âm thanh báo giao dịch thành công từ điện thoại, sau đó nói với Walt rằng mình vừa lấy của anh 10 USD. Đây là một màn prank - trò đùa được dàn dựng để quay video và đăng lên mạng xã hội.

“Đây không phải trò đùa đối với tôi”, Walt nói. Ảnh: Yahoo News

Ban đầu, Walt cố giữ bình tĩnh và nói sẽ báo cáo sự việc. Tuy nhiên, người quay tiếp tục trêu chọc, thậm chí tuyên bố đã lấy thêm tiền. Khi nhận ra đối phương không có ý định dừng lại, Walt bắt đầu mất kiên nhẫn.

Với người thực hiện video, đây có thể chỉ là vài phút mua vui để tạo nội dung. Nhưng với Walt, thời điểm đó hoàn toàn không phải chuyện đáng cười.

Trong đoạn video, người đàn ông cho biết mình có 4 người con và đang phải làm việc nhiều giờ để trang trải cuộc sống. Những đứa trẻ đã đi ngủ nhưng anh vẫn chưa thể về nhà. Sáng hôm sau, Walt còn phải thức dậy từ 5h để tiếp tục đi làm tại nhiều cửa hàng.

Anh nói mình đáng lẽ đã được về nhà từ khoảng một giờ trước. “Đây không phải trò đùa đối với tôi”, Walt nói.

Đoạn video được quay từ tháng 8 nhưng đến cuối tháng 10 mới bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Tài khoản đăng video ban đầu sau đó bị vô hiệu hóa, song các video được tải xuống trước đó tiếp tục được đăng tải lại, chia sẻ và thu hút lượng lớn người xem.

Phản ứng của cộng đồng mạng cũng nhanh chóng đi theo hướng khác với ý định ban đầu của video.

Thay vì chế giễu Walt vì nổi nóng, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người cha đang phải làm việc vất vả để chăm lo cho gia đình. Một số người cho rằng màn prank đã đi quá giới hạn khi biến một người lao động đang làm việc thành trò mua vui mà không quan tâm đến hoàn cảnh của anh.

Một chiến dịch GoFundMe sau đó được lập để hỗ trợ Walt và gia đình.

Chiến dịch GoFundMe sau đó được lập để hỗ trợ Walt và gia đình. Ảnh: GoFundMe

Điều đáng chú ý là người khởi xướng chiến dịch, Luke Oakenshield, không phải bạn bè hay người thân của Walt. Anh cho biết mình quyết định lập trang quyên góp sau khi xem đoạn video và lo người đàn ông có thể gặp rắc rối vì sự việc bất ngờ trở thành nội dung viral trên mạng.

Từ những khoản đóng góp nhỏ, số tiền nhanh chóng tăng lên hàng trăm nghìn USD. Có người gửi vài USD, trong khi khoản đóng góp lớn nhất được ghi nhận lên tới 30.000 USD.

Đến ngày 30/10, chiến dịch đã vượt 500.000 USD, trong khi mục tiêu tiếp tục được nâng lên 700.000 USD.

Câu chuyện cũng nhận được sự ủng hộ từ chính Red Baron, nơi Walt làm việc.

Công ty cho biết sự việc thực tế xảy ra từ tháng 8 và đã chủ động liên hệ với Walt sau khi video trở nên viral. Red Baron xác nhận anh vẫn đang làm việc và là một nhân viên được đánh giá cao.

Trên mạng xã hội, thương hiệu thậm chí đăng một thông điệp hài hước để thể hiện sự ủng hộ: “Đã đóng đề cử Nhân viên của tháng. Bạn biết vì sao rồi đấy.”

Công ty cũng khẳng định Walt vẫn làm việc tại đây và hiện đã có một “fan club” của riêng mình, trong đó có chính Red Baron.

Một người lao động bị biến thành trò đùa trong vài phút, nhưng cũng chính đoạn video ấy đã khiến hàng nghìn người xa lạ tìm đến để giúp đỡ anh. Ảnh: Yahoo News

Trong khi sự chú ý trên mạng ngày càng lớn, Walt lại không vội tận dụng câu chuyện để trở thành nhân vật nổi tiếng. Sau khi số tiền quyên góp vượt 500.000 USD, anh lên tiếng cảm ơn những người xa lạ đã đứng về phía mình và cho biết gia đình vẫn ổn. Tuy nhiên, Walt cũng mong muốn giữ sự riêng tư trước sự chú ý bất ngờ.

Anh nhận được nhiều lời đề nghị phỏng vấn nhưng cho biết chỉ cân nhắc chia sẻ câu chuyện khi chắc chắn người phỏng vấn sẽ đối xử tử tế và tôn trọng gia đình mình.

Từ một màn prank được tạo ra để mua vui, câu chuyện của Walt cuối cùng lại trở thành một ví dụ khác về cách Internet có thể tạo ra những hiệu ứng khó đoán.

Một người lao động bị biến thành trò đùa trong vài phút, nhưng cũng chính đoạn video ấy đã khiến hàng nghìn người xa lạ tìm đến để giúp đỡ anh. Hơn 500.000 USD được quyên góp có lẽ là điều mà cả người quay video lẫn Walt đều không thể lường trước khi màn prank bắt đầu.

Nguồn: CBS News, TribLIVE, Detroit Free Press, Yahoo News