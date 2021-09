Bi kịch của Quách Phù "Thần điêu đại hiệp": Giàu có nhưng chồng ngồi tù, trai trẻ bỏ rơi, tuổi già nhan sắc tàn tạ

Nàng "Quách Phù" tuột dốc vì hai cuộc tình tai tiếng

Là tác phẩm kiếm hiệp kinh điển của nhà văn Kim Dung nên Thần điêu đại hiệp từng nhiều lần được đưa lên màn ảnh. Trong đó, phiên bản năm 1995 để lại cho khán giả ấn tượng sâu đậm bởi nội dung hấp dẫn, sát với nguyên tác và sự hóa thân xuất sắc của dàn diễn viên thực lực.

Ngoài cặp đôi chính "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc và "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng, các nhân vật phụ khác trong phim cũng đều để lại dấu ấn, đặc biệt là nàng "Quách Phù" do Phó Minh Hiến thủ vai.

Trước khi đến với Thần điêu đại hiệp, Phó Minh Hiến đã khá nổi tiếng. Cô sinh ra trong một gia đình "trâm anh thế phiệt", có truyền thống về nghệ thuật. Cha Phó Minh Hiến là ngôi sao gạo cội của làng giải trí xứ Cảng thơm, còn mẹ cô là nữ diễn viên Thạch Tuệ - một mỹ nhân được ca ngợi "tượng đài của ảnh đàn Hong Kong".

Nhan sắc rạng rỡ của Phó Minh Hiến thời trẻ.

Nhờ sự hậu thuẫn của gia đình, từ năm 13 tuổi, Phó Minh Hiến đã bắt đầu bước chân vào làng giải trí. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, tươi tắn lại thừa hưởng gen nghệ thuật từ cha mẹ, mỹ nhân sinh năm 1970 nhanh chóng trở thành gương mặt triển vọng.



Đến năm 15 tuổi, Phó Minh Hiến có vai thứ chính đầu tiên trong phim Happy Ghosts Are Here For Summer Vacation chỉ sau một cuộc gọi nhờ vả của cha. Cũng từ đây, sự nghiệp diễn xuất của cô lên như diều gặp gió.

Thập niên 90, người đẹp họ Phó là gương mặt nổi danh trong showbiz Hong Kong, được đài TVB tích cực lăng xê. Cô liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách nhất thời bấy giờ như Hoa Mộc Lan, Sư tử Hà Đông, Thần điêu đại hiệp, Tiểu Lý phi đao,Thăng Bình công chúa, Túy đả kim chi...



Mỹ nhân sinh năm 1970 là nữ thần cổ trang một thời.

Đặc biệt, Quách Phù trong Thần điêu đại hiệp được coi là vai diễn để đời của Phó Minh Hiến. Trong phim, cô đã lột tả rất tốt hình ảnh nàng tiểu thư xinh đẹp nhưng kênh kiệu, bướng bỉnh và ích kỷ.



Qua sự thể hiện của Phó Minh Hiến, nàng Quách Phù hiện lên vừa đáng ghét, vừa đáng thương. Đáng ghét vì cô đã chặt mất một cánh tay của Dương Quá, nhưng cũng đáng thương bởi cô phải sống trong cái bóng quá lớn của cha mẹ và ông ngoại có võ công cao cường. Vì để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả nên Phó Minh Hiến còn được mệnh danh là "Quách Phù xinh đẹp nhất màn ảnh".

Với vai diễn trong "Thần điêu đại hiệp" năm 1995, Phó Minh Hiến được mệnh danh là nàng Quách Phù xinh đẹp nhất màn ảnh.

Danh tiếng tuột dốc vì hai cuộc tình tai tiếng

Xinh đẹp và nổi tiếng nhưng Phó Minh Hiến lại không mấy coi trọng sự nghiệp. Khi tên tuổi đang trên đà thăng tiến, cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ để kết hôn với đại gia Hiệp Kiếm Ba.

Hiệp Kiếm Ba hơn Phó Minh Hiến 11 tuổi, từng trải qua một đời vợ và có con trai riêng. Theo truyền thông Hong Kong, khi theo đuổi nàng "Quách Phù", đại gia này không tiếc tiền cung phụng cô, thậm chí còn tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho người tình tại khách sạn cao cấp Peninsula, Hong Kong.

Song cũng có tin đồn rằng, Hiệp Kiếm Ba chủ động tiếp cận Phó Minh Hiến để lợi dụng gia thế giàu có, quyền lực của cô. Vì tiền đồ, doanh nhân thậm chí còn ruồng bỏ vợ con để chạy theo người đẹp.

Tuy chồng vấp phải điều tiếng như vậy, nhưng Phó Minh Hiến vẫn không mấy bận tâm. Sau khi kết hôn, cô thoải mái tận hưởng cuộc sống sung sướng như bà hoàng trong căn biệt thự có giá lên đến gần 100 triệu HKD (khoảng gần 300 tỷ đồng), tiêu tiền như nước, sắm đồ hiệu không tiếc tay.

Phó Minh Hiến từng có cuộc sống sung sướng, tiêu tiền không cần lo nghĩ sau khi kết hôn.

Cuộc đời của Phó Minh Hiến cứ suôn sẻ như vậy cho đến năm 2006 chồng cô bất ngờ bị bắt vì biển thủ số tiền hơn 100 triệu USD. Khi Hiệp Kiếm Ba vướng vòng lao lý, cuộc hôn nhân của Phó Minh Hiến cũng kết thúc. Nhiều ngày sau đó, nữ diễn viên chìm trong các cuộc nhậu nhẹt, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng bên những người đàn ông khác.

Hình ảnh ăn chơi phóng túng khiến danh tiếng của Phó Minh Hiến tuột dốc không phanh. Từ nàng "Quách Phù" được yêu mến, mỹ nhân sinh năm 1970 trở thành "gái hư showbiz", thay người tình như thay áo.

Năm 2008, Phó Minh Hiến công khai cặp kè với Trang Gia Bân, một thiếu gia kém cô 11 tuổi bất chấp những lời đàm tiếu, dị nghị và sự ngăn cản của gia đình họ Trang. Tuy hơn người tình nhiều tuổi, nhưng cô được anh chàng chiều chuộng vô cùng. Trang Gia Bân thường xuyên đưa cô tới các bữa tiệc của bạn bè. Thiếu gia họ Trang còn tặng nữ diễn viên nhẫn kim cương 3 carat thay cho lời đính ước.

Mối tình của nàng "Quách Phù" chàng thiếu gia kém 11 tuổi từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Thế nhưng, cuộc tình này của Phó Minh Hiến chỉ kéo dài được 9 năm thì tan vỡ. Truyền thông tiết lộ nguyên nhân khiến cặp đôi "đường ai nấy đi" là vì Trang Gia Bân không chịu nổi áp lực của gia đình. Nhà họ Trang không chấp nhận Phó Minh Hiến vì cô hơn con trai họ quá nhiều tuổi, lại có quá khứ tai tiếng và lấy chồng tù tội.

Để gây sức ép, cha Trang Gia Bân còn dọa gạch tên con trai khỏi danh sách ban lãnh đạo công ty. Cuối cùng, để không mất sự nghiệp, thiếu gia họ Trang quyết định rời bỏ Phó Minh Hiến.

Tuổi xế chiều lẻ bóng, nhan sắc tàn phai không nhận ra

Hiện tại, Phó Minh Hiến đã bước sang tuổi 51. Khi đã ở tuổi xế chiều, nhan sắc của cô có dấu hiệu tàn phai rõ rệt. Nữ diễn viên không còn giữ được vẻ xinh đẹp, tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ của nàng Quách Phù năm xưa.

Thậm chí trong một vài bức ảnh, các đường nét trên gương mặt của Phó Minh Hiến có nhiều thay đổi, cằm nhọn hoắt, mắt sụp mí.... Từ đó, nhiều người nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo tuổi thanh xuân.

Trước nghi vấn này, Phó Minh Hiến ra sức phủ nhận. Cô cho biết bản thân chưa từng động dao kéo, sở dĩ trong ảnh cô trông khác lạ hơn là vì photoshop.

Hình ảnh gần đây của Phó Minh Hiến, cô phát tướng, già nua, gương mặt đã không còn đường nét của nàng Quách Phù xinh đẹp ngày nào.

Hình ảnh làm dấy lên nghi ngờ Phó Minh Hiến phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau hai cuộc tình kết thúc trong bẽ bàng, Phó Minh Hiến giờ không mặn mà với chuyện yêu đương. Ở tuổi 51, cô vẫn sống giàu có nhưng đơn độc một mình, phải tìm nguồn vui bằng việc chăm sóc thú cưng.

Mỹ nhân Thần điêu đại hiệp tâm sự: "Tôi không muốn tìm bạn trai nữa. Vì từng kết hôn nên tôi cũng không có ao ước được mặc áo cưới lần nữa. Bây giờ tôi thấy hẹn hò, kết hôn hay không cũng không thành vấn đề".

Hiện tại, Phó Minh Hiến không còn tham gia showbiz, chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong một vài sự kiện giải trí bên các đồng nghiệp cũ. Thay vào đó, cô đảm nhận chức vụ Chủ tịch của Hiệp hội Động vật Hong Kong và Đài Loan, tích cực tổ chức các hoạt động quyên góp bảo vệ động vật. Trên trang cá nhân, Phó Minh Hiến cũng thường xuyên đăng ảnh và bày tỏ tình cảm dành cho các loài động vật