Bị hỏi sao có thể trở thành thuyền trưởng vì là phụ nữ, người phụ nữ khiến dân mạng dậy sóng với đáp án cao tay

Kate McCue là một cái tên nổi đình nổi đám ở Mỹ khi cô trở thành người phụ nữ đầu tiên của Mỹ giữ vị trí thuyền trưởng, điều khiển du thuyền cỡ lớn, nặng tới 91.000 tấn. Người phụ nữ sinh năm 1978 này cũng là người phụ nữ thứ 5 trên thế giới từng nhận được vị trí này và hiện cô đang điều khiển du thuyền Celebrity Edge thuộc Tập đoàn du thuyền Celebrity Cruises.

Theo chia sẻ của Kate, việc cô trở thành nữ thuyền trưởng không phải là một đặc ân, cũng chẳng phải là điều may mắn bỗng từ trên trời rơi xuống, vì cô đã phải "nỗ lực 19 năm mới đạt được danh hiệu này".

Nói một cách khác, chẳng chuyện gì trên đời là ngẫu nhiên, Kate đã phải trải qua những năm tháng học tập và rèn luyện một cách nghiêm túc và gian khổ để có thể chạm tới đỉnh vinh quang.

Chính vì thế, tài khoản Instagram và Tiktok của người phụ nữ xinh đẹp và tài năng này cũng có lượt theo dõi rất khủng, lần lượt là 168.000 người và 308.000 người, chẳng thua kém bất kỳ ngôi sao của giới giải trí nào.

Và câu đối đáp hài hước, thông minh trước câu hỏi kém duyên của người dùng mạng

Tuy nhiên, cuộc sống là vậy, dù là năm 2020 rồi nhưng ở đâu đó vẫn tồn tại những tư tưởng trọng nam khinh nữ. Dù họ chưa từng gặp Kate, chưa biết cô đã phải cố gắng ra sao để có thể trở thành 1 thuyền trưởng, thì trong mắt họ, việc phụ nữ ngồi vào vị trí này đã có gì đó hơi "sai sai", và dùng giới tính như một công cụ để tấn công cô nhằm thỏa mãn sự hợm hĩnh và nhỏ nhen của mình.

Đoạn video trên Tiktok gây sốt của thuyền trưởng Kate.

Mới đây, 1 người dùng mạng xã hội có tài khoản seamus272 đã đưa ra một câu hỏi phân biệt giới tính, thô lỗ và kém duyên nhất quả đất với Kate: Sao cô có thể là 1 thuyền trưởng được nhỉ? Cô chỉ là phụ nữ thôi mà?

Không may, người này đã thực sự đụng phải "thứ dữ" rồi, và câu trả lời của thuyền trưởng Kate đã được dân mạng dùng toàn những mỹ từ để tung hô như "hài hước", "hóm hỉnh", "thông minh tuyệt đỉnh", góp phần khiến đoạn video trên Tiktok của Kate nổi đình nổi đám trên mạng xã hội với hơn 4 triệu lượt xem, hàng ngàn bình luận và lượt chia sẻ.

Chúng ta cùng xem Kate đã trả lời thế nào nhé.

Bình thường, khi tôi nhìn thấy những bình luận kiểu thế này, tôi sẽ bỏ qua.

Nhưng lần này tôi nghĩ đã đến lúc phải trả lời nó rồi.

Vì bây giờ đã là năm 2020.

Và đến thời đại này rồi mà bạn vẫn nói vậy, tôi sốc quá.

Hóa ra vẫn có người không biết được sự khác biệt.

Hóa ra, người đã hỏi câu vô duyên kia lại là kẻ dùng sai ngữ pháp.

Giữa "You're" và "Your".

Nữ thuyền trưởng tranh thủ đặt câu ví dụ với mục đích xỏ xiên.

Sửa lỗi nhanh nhé. You're là viết tắt của You are, ví dụ trong câu You are sexist (Bạn là kẻ phân biệt giới tính).

Còn "Your" là tính từ sở hữu, nghĩa là thứ gì đó thuộc về bạn.

Lại 1 ví dụ châm biếm nữa của thuyền trưởng Kate khiến kẻ đặt ra câu hỏi chắc đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Ví dụ Your ignorance (Sự ngu ngốc của bạn).

Nhưng đừng lo, đã có tôi ở đây rồi.

Nếu bạn cần sự giải thích rõ ràng hơn.

Đúng là 1 màn đáp trả vô cùng hài hước và sâu cay của thuyền trưởng Kate.

Bạn có thể tìm thấy tôi ở đây, trên chiếc ghế thuyền trưởng của tôi.

Khỏi phải nói, câu trả lời hài hước nhưng cũng không kém phần sâu cay mà thuyền trưởng Kate đưa ra đã khiến dân mạng "phát cuồng" đến mức nào. Thậm chí có không ít những người dùng mạng là nam giới cũng chen chân vào bình luận và dùng những mỹ từ tuyệt vời nhất để khen ngợi câu trả lời của cô.



Tài khoản Jay Arnold chỉ viết ngắn gọn: "Xuất sắc, tôi đã không ngờ đấy", trong khi tài khoản Heyitsgordo thì bình luận: "Cô ấy đã xử lý 1 kẻ ngu ngốc bằng sự tự tin tuyệt vời và 1 bài học về ngữ pháp rất đúng nơi đúng chỗ, cái ghế Thuyền trưởng thật xứng đáng với cô ấy".

Tài khoản Iijonahii cũng chung ý kiến khi khẳng định: "Nữ hoàng đã ngồi ở ngai vàng của cô ấy" còn tài khoản eifeldude thì chia sẻ: "Theo quan điểm của tôi, phụ nữ làm lãnh đạo bao giờ cũng tốt hơn".

