Bị giam giữ ở nơi khắc nghiệt, ông Navalny lạc quan nói đi tù ở Nga giống như đóng phim Mỹ

Đi tù như đi đóng phim Star Wars

Lãnh đạo phe đối lập của Nga ông Alexei Navalny - người đã nhận án phạt 2.5 năm tù giam tại một nhà tù nằm phía ngoài Moscow - hôm 22/3 đã so sánh cuộc sống sinh hoạt hằng ngày trong nơi bị giam giữ không khác gì cuộc sống của nhân vật "stormtrooper" (lính đánh thuê của quân đội Đế chế) trong bộ phim nổi tiếng của Mỹ Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Instagram, nhà lãnh đạo phe đối lập Nga 44 tuổi này đã mô tả 2 phần trong lịch sinh hoạt mỗi sáng sớm của ông ấy mà ông thích.

Ông Navalny cho biết, đầu tiên, mọi người phải dậy lúc 6 giờ sáng. Những người bị kết án ngay lập tức được đưa đến sân nhà tù. Tại đây họ bắt đầu tập thể dục buổi sáng bằng cách nghe quốc ca Nga qua một chiếc loa lớn. Từ loa cũng vọng lên tiếng nói to: "Tôn kính trước Tổ quốc tự do của chúng tôi!".

Sau đó, các tù nhân bắt đầu hành quân tại chỗ, đây là một sinh hoạt mà ông Navalny mô tả rằng: "Mọi người trong đội của tôi đang kêu gọi 'Đế chế phản công' (The Empire Strikes Back - một chương trong Star Wars)."

"Tại khoảnh khắc ấy, tôi hình dung tôi đang quay bộ phim Star Wars phiên bản Nga mà ở đó thay vì là những stormtroopers, chúng tôi là những tù nhân trong trang phục áo khoác và mũ trùm tai."

"Để bảo vệ quyền lợi của Đế chế, những tù nhân không gian phải di chuyển từ hành tinh này tới hành tinh khác, đàn áp quân nổi dậy. Tuy nhiên dù họ đang ở phương nào, thì cứ đúng 6:05 họ nghe thấy quốc ca và 6:10 họ tập thể dục," ông viết.

Đây là lời bình luận thứ hai của ông Navalny sau khi xác nhận rằng ông được chuyển tới giam tại một khu lao động khắc nghiệt bên ngoài Moscow.

Trong bài đăng đầu tiên của ông Navalny từ khi được chuyển tới trại giam mới, ông cho biết ông bị giam tại một "trại tập trung thực sự".



Bài đăng của ông Navalny trên Instagram:

Ông Navalny rất lạc quan?

Vào sớm ngày 22/3, tòa án quân đội Nga đã bác bỏ khiếu nại của Navalny liên quan những điều còn thiếu trong một cuộc điều tra hình sự về vụ ông này bị đầu độc hồi tháng 8 năm ngoái.

Ông Navalny đã nói rằng vụ đầu độc được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin - điều mà Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ.

Sau nhiều tháng ở Đức để chữa trị, ông Navalny trở về Moscow và bị chính quyền giam giữ ngay lập tức vì tội vi phạm lệnh tạm tha khi ở nước ngoài. Ông đã bị kết án tù sau đó.

Trong cả hai bài đăng của mình trên Instagram từ khi vào tù, ông Navalny đều thể hiện sự lạc quan. Bài đăng thứ hai được kết thúc bằng câu nói nổi tiếng: "May the force be with you!". Đây là lời thoại trong bộ phim Star Wars biểu thị ý "Chúc may mắn"; kèm theo đó là một biểu tượng nháy mắt.