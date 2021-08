Bị công an trực chốt chặn lại, người đàn ông "hổ báo" xông vào tấn công, dọa: "Mày đừng có thái độ"

Để dịch bệnh Covid-19 sớm đẩy lùi, ngoài những nỗ lực ngày đêm không nghỉ của các cán bộ tuyến đầu, đội ngũ nhân viên y tế, công an, quân đội... thì ý thức của mỗi người dân cũng được đặt lên hàng đầu. Trong khi nhiều người chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị 16 và các quy định về phòng chống dịch thì vẫn còn đó những trường hợp vi phạm, chống đối người thi hành công vụ như người đàn ông dưới đây.

Chiều 25/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc người đàn ông có hành vi chống đối lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch tại quận Hà Đông, Hà Nội. Toàn bộ diễn biến được người dân gần đó quay lại và đăng tải lên các hội nhóm.

Đoạn clip cho thấy, một người đàn ông trung tuổi không đeo khẩu trang điều khiển xe máy đi qua chốt kiểm dịch và bị yêu cầu dừng xe. Lúc này, người đàn ông to tiếng tiến đến gần chửi bới chiến sĩ công an: "Mày chặn tao, mày nghĩ mày là ai?...".

Trước thái độ này, chiến sĩ công an yêu cầu người đàn ông giữ khoảng cách và đi ra khỏi khu vực được chặn chốt. Tuy nhiên, người này tiếp tục hung hăng, văng tục rồi giơ chân đạp công an.

Người đàn ông giơ chân đạp cán bộ công an.

Chưa dừng lại, người đàn ông này còn chạy vào bên đường nhặt viên gạch táo tợn cầm lên đe doạ đập chiến sĩ công an. Trước thái độ hung hăng của đối tượng, chiến sĩ công an vẫn rất bình tĩnh xử lý. Thế nhưng người đàn ông vi phạm này vẫn không ngừng lên giọng uy hiếp người thi hành công vụ và cự cãi: "Tao đã bảo thôi là thôi, mày đừng có thái độ".

Đối tượng hung hăng cầm gạch đe doạ công an.

Tiếp đó, sau một hồi đôi co không được, người này liều lĩnh giằng xe máy rồi dùng tay đẩy chiến sĩ công an vào bên đường và có hành động xô xát. Trước hành vi vi phạm và hung hăng chống đối này, cán bộ trực chốt đã quyết định gọi thêm người hỗ trợ để khống chế đối tượng. Đáng chú ý, sự xuất hiện của cán bộ công an to cao khiến người đàn ông đang hung hăng chống đối đã phải đứng im.

Người đàn ông bị khống chế.

Hiện chưa rõ, người đàn ông này đã bị xử lý như thế nào. Tuy nhiên, hành động liều lĩnh của đối tượng đã khiến dân tình không thể chấp nhận được.

- "Các cán bộ đứng trực chốt đã vất vả lắm rồi còn gặp mấy thành phần chống đối này nữa. Phải phạt thật nặng để răn đe".

- "Dịch bệnh đang căng thẳng mà vẫn có những người ý thức quá kém. Đã vi phạm còn chống đối lực lượng chức năng. Xem mà ức với hành động của ông này, trong khi đó chiến sĩ công an rất bình tĩnh xử lý". , một số bình luận của dân mạng.