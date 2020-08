Bị chém đứt 3 ngón tay vì dùng xe máy đuổi theo mời người lạ uống bia

Ngày 21/8, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiện Sỹ (17 tuổi) Nguyễn Thiện Tấn (22 tuổi, đều trú tại thị trấn Nghèn) và Trần Sỹ Hùng (17 tuổi, trú tại xã Vượng Lộc, Can Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích.



Công an thông tin, trước đó khoảng 22h ngày 11/8, Lê Văn Cường (18 tuổi, trú xã Thuần Thiện) ngồi uống bia cùng bạn tại 1 quán bia ở thị trấn Nghèn. Khi đang uống, Cường thấy 3 nam thanh niên gồm Sỹ, Tấn và Hùng đi xe máy ngang qua quán. Nhầm tưởng là người quen nên Cường dùng xe máy đuổi theo để mời uống bia.

3 đối tượng Sỹ, Tấn, Hùng bị bắt giữ.

Khi đuổi đến nơi, Cường mới biết 3 người này là người lạ. Sau đó 2 bên xảy ra xích mích, thách thức đánh nhau.

Sỹ sau đó đã rủ Tấn và Hùng về nhà lấy dao quay lại để đánh "dằn mặt" Cường.

Hùng là đối tượng đã cầm dao chém đứt lìa 3 ngón tay của Cường.

Trong cuộc hỗn chiến, Hùng đã cầm dao chém đứt lìa 3 ngón tay trái của Cường. Sỹ dùng gạch đập vào đầu 1 người bạn của Cường phải đi cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.