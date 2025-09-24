Bị chặn đường ở New York, Tổng thống Pháp Macron gọi điện cho Tổng thống Mỹ Trump

Theo tờ Telegraph , sự cố xảy ra khi Tổng thống Macron vừa rời khỏi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, ông Macron bước xuống xe sau khi đoàn xe của ông bị cảnh sát chặn lại. Viên cảnh sát xin lỗi và giải thích rằng các con đường đã bị chặn để phục vụ đoàn xe của Tổng thống Trump.

“Nếu đoàn xe của ông Trump chưa đến, hãy để tôi đi qua”, ông Macron nói.

Sốt ruột vì chờ đợi, nhà lãnh đạo Pháp đã gọi điện cho ông Trump. “Xin chào. Ngài có khỏe không? Đoán xem, tôi đang đợi trên đường vì giao thông đóng băng để đón đoàn xe của ngài”, ông Macron nói.

Một đoạn video sau đó cho thấy, ông Macron vừa đi bộ trên phố về phía Đại sứ quán Pháp, vừa nói chuyện điện thoại với ông Trump.

Chuyến đi bộ của ông được cho là kéo dài khoảng nửa giờ. Trong thời gian đó, một số người đã dừng lại để chụp ảnh và chào hỏi ông.

Tổng thống Pháp đứng cạnh hàng rào vì đoàn xe bị chặn lại. (Nguồn: Telegraph)

Cuộc gọi giữa lãnh đạo hai nước diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong quan hệ Pháp - Mỹ, sau khi ông Macron tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine dù Mỹ không ủng hộ.



Trong bài phát biểu tại hội nghị về giải pháp hai nhà nước, ông Macron cảnh báo rằng hòa bình không thể chờ đợi thêm nữa.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã gọi việc công nhận Nhà nước Palestine là “phần thưởng cho Hamas”.

Theo kế hoạch, ông Trump có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào sáng 23/9 (giờ địa phương), khi các lãnh đạo quốc tế tập trung để kỷ niệm 80 năm thành lập cơ quan này.



