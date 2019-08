Bị cắn chặt không buông, ngựa vằn vẫn vật ngửa sư tử xuống nước để chạy thoát thân

Không phải giới thiệu quá nhiều khi sư tử dần được coi là biểu tượng cho những động vật ăn thịt ở châu Phi. Chúng sở hữu cả tốc dộ, sức mạnh lẫn sự khéo léo. Tuy nhiên, đối với loài vật này, các chuyến đi săn thành đàn luôn có tỷ lệ thành công cao hơn hẳn.

Ngựa vằn chưa bao giờ là con mồi dễ dàng tại châu Phi.

Điều đó không phải không có lý do khi sự kết hợp của những con sư tử trong bầy sẽ khác chế được điểm chưa mạnh về thể hình nếu phải đem so với những loài to lớn như hà mã, tê giác hay kể cả là ngựa vằn, linh dương...

Xem video:

Bị cắn cổ không buông, ngựa vằn vẫn vật ngửa sư tử xuống nước để chạy thoát thân

Và như đã theo dõi trong video trên, việc đi săn đơn độc khiến sư tử gặp rất nhiều khó khăn khi con mồi là ngựa vằn liên tục lồng lên cố tìm đường bỏ chạy.

Dù cho đã cắn chặt hàm răng sắc nhọn vào cổ con mồi nhưng điều đó cũng không mấy hữu ích khi ngựa vằn vẫn còn quá khỏe, nó chảy máu lên láng nhưng vẫn kịp vật ngửa kẻ thù xuống nước để chạy trốn.

Sau đó, dù cho cố gắng đuổi theo con mồi nhưng do mất quá nhiều sức, sư tử cũng đành bỏ cuộc.