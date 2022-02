Bí ẩn về đôi giày 'móng bò' từng khiến các cowboy đau đầu truy vết 6 tháng liền

Khi nhìn hình ảnh dưới đây, liệu bạn có đoán ra được đây là vật dụng gì và được sử dụng để làm gì hay không? Nếu không, hãy cùng tìm hiểu đáp án qua bài viết dưới đây.

Đây là vật dụng gì?

Chắc hẳn bạn đã đoán ra được vật dụng trên chính là một chiếc giày phải không nào. Thế nhưng điều đặc biệt là chiếc giày này lại có hình dạng đế giống với móng chân của gia súc. Vậy nó có tác dụng gì?

Công dụng của nó thật vô cùng bất ngờ: Trộm gia súc! Chúng chính là những chiếc giày của siêu trộm gia súc ở Mỹ những năm 1920 có tên là J.R 'Crazy Tex' Hazelwood với tác dụng làm giả dấu chân gia súc.

Đôi giày đặc biệt của J.R 'Crazy Tex' Hazelwood. Ảnh: Wiki

Vào những năm 1920, những chủ trang trại ở công ty Utah Construction Company Ranch, Elko, Nevada liên tục bị mất đi những con gia súc với số lượng lớn. Tuy nhiên vì không có dấu chân người nên chủ nuôi cho rằng lý do đến từ thời tiết khiến gia súc lạc bầy.

Thế nhưng việc gia súc liên tục bị 'lạc' lại khiến hai người chăn bò (cowboy) cảm thấy điều bất thường. Họ đã âm thầm theo dõi trong thời gian dài và cuối cùng đã giải đáp được bí ẩn này khi bắt được tên đạo chích Crazy Tex.

Lúc này họ tìm thấy đôi giày mô phỏng dấu chân bò (cow hoof boot) được Tex sử dụng khi đi ăn trộm. Tex đã luyện tập nhiều tiếng đồng hồ để có thể sử dụng đôi giày đặc biệt này. Dấu chân mà chúng tạo ra có thể đánh lừa những cowboy giỏi nhất.

Đôi giày xuất hiện trong tiểu thuyết trinh thám của Arthur Conan Doyle. Ảnh: Pinterest

Tex đã sử dụng đôi giày tự chế của mình trong hơn 6 tháng, dùng dây buộc vào cổ đàn bò và mang chúng đi mà không ai có thể tìm ra dấu chân người. Sau khi được thả ra vì tội danh trộm bò, tên đạo chích 'Crazy Tex' Hazelwood đã trở về Nevada, Mỹ để sống.

Ông qua đời năm 1953 (72 tuổi) khi bị một hàng xóm có mồi thù lâu năm bắn bằng một khẩu súng ngắn. Đôi giày mà ông sử dụng đã được trưng bày ở bảo tàng Đông bắc Nevada, Mỹ.

Chiếc giày này thậm chí còn là cảm hứng cho tác giả truyện trinh thám nổi tiếng Arthur Conan Doyle khi xuất hiện trong câu chuyện 'The Adventure of the Priory School' - một trong 56 truyện ngắn Sherlock Holmes.

Đôi giày của tên trộm gia súc “Crazy Tex” Hazelwood

