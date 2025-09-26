BHXH Việt Nam phản hồi tin đồn “không chi trả ca bệnh nặng"

BHXH Việt Nam cho biết Luật BHYT 2024 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, tiếp tục mở rộng và tăng quyền lợi cho người tham gia, đặc biệt với các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao.

Thông tin sai sự thật về BHYT trên mạng xã hội - Ảnh: BHXH Việt Nam

Tuy nhiên, có thông tin trên mạng cho rằng "từ năm 2026, BHYT sẽ không còn chi trả cho ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật". Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Theo BHXH Việt Nam, đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật. Thực tế người có thẻ BHYT được chi trả từ 80 - 100% chi phí khám chữa bệnh. Nhóm yếu thế như trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số luôn được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí tham gia.

Quỹ BHYT hiện đang chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, MRI, CT, PET-CT… Đồng thời, chi trả 1.037 hoạt chất thuốc với hàng ngàn chế phẩm, bao gồm nhiều loại thuốc ung thư và bệnh hiểm nghèo có chi phí lớn.

Theo BHXH Việt Nam, trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm quỹ BHYT thực hiện chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT với số tiền hơn 100.000 tỉ đồng cho khoảng gần 150 triệu lượt người khám chữa bệnh.

BHXH Việt Nam cho biết từ năm 2024 đến hết tháng 5-2025, nhiều người có thẻ BHYT bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Gần nhất là bệnh nhân ở Ninh Bình được quỹ BHYT chi trả gần 5 tỉ đồng với chẩn đoán "bệnh tích lũy glycogen". Tiếp theo là các bệnh nhân ở Hà Nội, Hải Dương và Nam Định, mỗi người được chi trả trên 4 tỉ đồng cho các bệnh như thiếu máu, tích lũy glycogen hay cơ tim phì đại. Ngoài ra, nhiều trường hợp khác ở Vĩnh Phúc, TP HCM, Quảng Trị được chi từ 3 - 4 tỉ đồng.