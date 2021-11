BH Media là công ty gì mà bị nói "lươn lẹo", "nhận vơ" bản quyền Quốc ca Việt Nam?

BH Media đang khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc khi âm thầm thu về dòng tiền từ rất nhiều tác phẩm mà đơn vị này không hề có quyền sở hữu. Trong đó, có rất nhiều ca khúc nổi tiếng như "Tiến quân ca", "Tiếng trống Mê Linh", "Giấc mơ trưa".

Cụ thế, nhạc sĩ Giáng Son cũng đã lên tiếng bức xúc vì việc bị công ty BH Media "đánh gậy bản quyền" ca khúc "Giấc mơ trưa" do chính cô sáng tác, sản xuất nằm trong album "Giáng Son" (2007) trên trang Youtube.

Dù sáng 27/10, công ty BH Media đã có cuộc họp báo với nội dung "Bản quyền âm nhạc trên môi trường số" và phản hồi về vụ việc này, dẫu vậy, nữ nhạc sĩ đã đã tỏ thái độ không vừa lòng và đăng tải trên trang cá nhân khá bức xúc: "không phải vì họp báo là cái gì cũng đúng", "các bạn rất lươn lẹo",...

Không chỉ vậy, mới đây, trong chương trình Chuyển Động 24h, VTV đã lên án việc BH Media xác nhận sở hữu bản quyền ca khúc Tiến Quân Ca - Quốc ca do nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng cho nhân dân và Tổ quốc.

CEO BH Media Nguyễn Hải Bình (giữa) trong cuộc họp báo "Bản quyền âm nhạc trên môi trường số” hôm 27/10.

BH media là đơn vị nào?

BH Media được thành lập năm 2008, do ông Nguyễn Hải Bình sáng lập và làm Giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, nội dung số tại Việt Nam.

Cũng trên website, công ty này sở hữu một danh sách dài các ứng dụng trên điện thoại di động, thuộc nhiều lĩnh vực từ game, tin tức, giáo dục, tử vi, giải trí, du lịch, thể thao,...

Ngoài ra, các giải pháp về marketing online như SEO-SEM Marketing, Social Media Marketing,... cũng được BH Media giới thiệu trên website.

Đơn vị này nổi danh trên Facebook khi chuyên reup các sản phẩm phim ngắn, phim hoạt hình,...

Công ty BH Media theo hồ sơ LinkedIn có quy mô 50-200 người, chuyên về các lĩnh vực truyền thông số, tiếp thị trực tuyến, phát triển web và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Danh sách sản phẩm dịch vụ công bố trên website của công ty khá nhiều, nhất là ứng dụng điện thoại.

Các sản phẩm video reup của BH Media.

BH Media nói gì về vụ đánh gậy bản quyền, chỉ là hiểu lầm?

Về phía BH Media, liên quan đến vụ đánh gậy bản quyền ca khúc "Giấc mơ trưa" của nhạc sĩ Giáng Son, công ty khẳng định, việc đánh bản quyền trên Youtube chỉ là sự nhầm lẫn.

Theo BH Media, YouTube có nhiều bản ghi Giấc Mơ Trưa của nhiều chủ sở hữu khác nữa. Do đó, khi phát hiện bản ghi Giấc Mơ Trưa của Giáng Son mới được tải lên hơi giống với bản ghi Giấc Mơ Trưa của nghệ sĩ Dương Thùy Anh up lên trước đó, YouTube đã so sánh, đối chiếu và tự động gửi thông báo xác nhận bản quyền tới nhạc sĩ Giáng Son.

Thông báo này nhằm mục đích để chủ sở hữu các bản ghi đối soát bản quyền với nhau và không làm ảnh hưởng đến quyền đăng tải bản ghi của Giáng Son. Chỉ cần nhạc sĩ Giáng Son làm thao tác phản hồi, chủ sở hữu bản ghi sẽ xác minh và gỡ xác nhận bản quyền khỏi video. Do đó, vụ việc ồn ào là do nhạc sĩ Giáng Son hiểu lầm về bản quyền trên Youtube.

Cũng ngay sau khi sự việc xảy ra, BH Media đã "nhả" bản quyền bài hát cho nhạc sĩ Giáng Son và cho biết, bản ghi BH Media sở hữu là bản ghi do bên Hồ Gươm Audio Video cung cấp.

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết, trước đó, nghệ sĩ Dương Thùy Anh đã từng xin bản phối "Giấc mơ trưa" để đi diễn và làm CD. CD do bên Hồ Gươm Audio Video phát hành sau đó đã được BH Media mua lại nên mới bị đánh bản quyền trên Youtube.

Chủ nhân ca khúc Giấc Mơ Trưa bị đánh bản quyền chính bài hát của mình, bức xúc đăng tải trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Giáng Son, cô không ký độc quyền ca khúc này cho bất kỳ bên nào, cũng không ký với Hồ Gươm Audio Video và BH Media nên việc cô bị đánh bản quyền là điều vô lý. Bản thân nghệ sĩ Dương Thùy Anh cũng không biết việc Hồ Gươm bán quyền khai thác tác phẩm cho BH Media.

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết YouTube chỉ cung cấp công cụ cho đối tác tự quản lý và thực thi, nếu đối tác không tự ý bật Content ID (phải là nội dung độc quyền) và ra lệnh quét trùng khớp thì không có chuyện video âm nhạc của Giáng Sol bị dính xác nhận bản quyền từ BH Media.

Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.