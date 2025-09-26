Bệnh viện Nhân dân Gia Định xin lỗi bệnh nhân vì sự cố gián đoạn

Ngày 25-9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) thông báo đã khắc phục sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh do lỗi hệ thống mạng.

Bệnh nhân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trước đó, ngày 24-9, tại bệnh viện đã gặp sự cố trên ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và khám chữa bệnh tại một số khu vực, đặc biệt là khối khám bệnh ngoại trú. Sự cố này đã gây chậm trễ trong quy trình khám chữa bệnh, tạo ra nhiều bất tiện cho người bệnh và thân nhân người bệnh.

Ban lãnh đạo bệnh viện gửi lời xin lỗi đến toàn thể người bệnh và thân nhân vì sự cố không mong muốn này. Ngay khi phát hiện sự cố, bệnh viện đã triển khai ngay các biện pháp khắc phục cấp bách, huy động đội ngũ kỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh chóng phục hồi hệ thống. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, hoạt động khám chữa bệnh đã cơ bản được khôi phục.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết nhân viên y tế đã làm việc liên tục đến 18 giờ để đảm bảo quyền lợi và phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Bệnh viện cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ giao thuốc và trả kết quả xét nghiệm tận nhà trong ngày cho những trường hợp cần thiết.

Hiện hoạt động khám chữa bệnh đã trở lại bình thường và ổn định. Trên tinh thần trách nhiệm, bệnh viện cam kết tăng cường đầu tư, kiểm tra định kỳ và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và liên tục. Xây dựng, hoàn thiện các phương án dự phòng và quy trình xử lý nhanh để hạn chế tối đa rủi ro trong tương lai.