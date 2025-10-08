Bệnh thận đang âm thầm tấn công người trẻ

Âm thầm tiến triển

Ngày 8/10, tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, hai bệnh nhân trẻ Nguyễn Ngọc Khánh V. (18 tuổi, Long An) và Trần Bảo K. (18 tuổi, TPHCM) đang phải theo dõi, điều trị tích cực bệnh lý suy thận. Đây là minh chứng cho thực tế đáng lo ngại, bệnh thận đang tấn công vào lứa tuổi thanh thiếu niên.

PGS Nguyễn Bách thăm khám cho bệnh nhân Khánh V. đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất

Theo bệnh sử, Khánh V. đang là sinh viên năm nhất, chỉ phát hiện cơ thể phù nhẹ ở tay, chân và vẫn sinh hoạt bình thường. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán em bị viêm cầu thận (IgA) một thể bệnh tự miễn khiến hệ miễn dịch tấn công chính cầu thận của mình. “Em không thấy đau, không sốt, chỉ hơi sưng tay chân, tưởng do thức khuya học bài. Ai ngờ lại là bệnh thận” – Khánh V. kể.

Trường hợp của K. còn nghiêm trọng hơn. Ở tuổi 18, K. phải nhập viện cấp cứu vì suy thận giai đoạn 3, nguyên nhân được xác định do bệnh thận (IgA) diễn tiến âm thầm nhiều năm mà không hề được phát hiện. “Em vẫn đi làm bình thường chỉ hay thức khuya, ăn uống thất thường. Trước khi nhập viện, cơ thể em thường xuyên mệt mỏi, nước tiểu có biểu hiện sẫm màu và sủi bọt” - K. cho hay.

Theo PGS.TS Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận – Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất, trong khoảng 1.000 ca bệnh được sinh thiết thận gần đây, có đến 300 ca ở người trẻ và 70% trong số này liên quan đến bệnh lý thận IgA. “Người trẻ bây giờ sống nhanh, ăn mặn, uống nước ngọt, trà sữa, thức khuya triền miên. Tất cả những thói quen đó làm tổn thương thận âm thầm mà không ai nhận ra” - ông Bách nói.

Dấu hiệu mơ hồ – hậu quả khôn lường

Theo PGS Bách, bệnh thận mạn tính giai đoạn sớm thường không có triệu chứng điển hình. Bệnh nhân không đau, không sốt, không mệt rõ rệt. Một số ít có thể nhận thấy nước tiểu sậm màu, có bọt, phù nhẹ quanh mắt cá chân hoặc huyết áp tăng nhẹ.

“Bệnh đã có thuốc điều trị đặc hiệu, nếu được phát hiện sớm qua một xét nghiệm nước tiểu định kỳ đơn giản chỉ tốn 35.000 đồng, chúng tôi có thể điều trị dứt điểm, ngăn ngừa hoàn toàn tiến triển thành suy thận” – PGS Nguyễn Bách nhấn mạnh.

Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân trẻ đến bệnh viện khi thận đã suy nặng, buộc phải chạy thận hoặc ghép thận. “Nếu cho tôi một bệnh nhân ở giai đoạn sớm, tôi có thể chữa khỏi. Nhưng nếu bệnh đã vào giai đoạn muộn, dù có tiền cũng khó giúp bệnh nhân trở về với cuộc sống bình thường” - PGS Nguyễn Bách chia sẻ.

Về chi phí điều trị, ông Bách cho biết: “Giai đoạn sớm, điều trị tốn chưa tới 1 triệu đồng/tháng. Nhưng khi vào giai đoạn ba, bốn, con số này tăng lên 6–9 triệu đồng, chưa kể lọc máu. Đó là gánh nặng khủng khiếp với người bệnh và cả hệ thống y tế”.

Đừng để đến lúc thận kêu cứu

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết: “Một kết quả tầm soát của bệnh viện mới được thực hiện trong cộng đồng cho thấy, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có tổn thương thận tiềm ẩn chiếm tới 9,8% và hầu hết không có triệu chứng. Nếu không tầm soát sớm, họ có thể bước thẳng vào giai đoạn suy thận mạn mà không hề hay biết”.

Các chuyên gia cảnh báo cộng đồng cần chú ý bảo vệ sức khỏe, thăm khám định kỳ và điều trị sớm nếu được chẩn đoán mắc bệnh thận (ảnh minh họa)

PGS Lê Đình Thanh nhấn mạnh: bệnh thận đang gây thiệt hại lớn về kinh tế và nhân lực cho xã hội. “Một người phải chạy thận nhân tạo là mất sức lao động. Nếu phải thực hiện kỹ thuật thay thế thận, chi phí điều trị gấp 14 lần so với người được phát hiện, điều trị sớm. Đây không chỉ là gánh nặng cho cá nhân mà còn là sức ép với toàn hệ thống y tế” - ông Thanh cảnh báo.

Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ cần thay đổi lối sống, hạn chế thức khuya, ăn mặn, uống nước ngọt, rượu bia; đồng thời khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Đặc biệt, các bạn trẻ nên làm xét nghiệm nước tiểu để phát hiện sớm các bất thường. “Đừng đợi đến khi thận kêu cứu bằng phù nề, mệt mỏi, hoặc huyết áp tăng mới đi khám, khi đó có thể đã quá muộn” – PGS Đình Thanh nói.