Bên trong siêu biệt thự 35 triệu euro của Ronaldo

Cristiano Ronaldo vừa khép lại mùa giải 2025/26 một cách không thể viên mãn hơn. Ngay sau khi tỏa sáng rực rỡ để đưa Al Nassr lên ngôi vương tại giải VĐQG Saudi Arabia, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục khiến công chúng trầm trồ khi chính thức hoàn thiện căn siêu biệt thự trị giá tới 35 triệu euro tại quê nhà. Đây được xem là món quà ăn mừng đẳng cấp, đồng thời là bước chuẩn bị kỹ lưỡng của CR7 cho cuộc sống thượng lưu sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số.

Biệt thự của Ronaldo

Theo nguồn tin từ Transfer New Live, công trình xa hoa này tọa lạc tại khu Quinta da Marinha thuộc vùng Cascais, một trong những tọa độ bất động sản đắt đỏ và đảm bảo quyền riêng tư nghiêm ngặt nhất Bồ Đào Nha. Để hoàn thành công trình mang tính biểu tượng này, đội ngũ thi công đã phải mất gần 3 năm ròng rã. Căn siêu biệt thự sở hữu cấu trúc đáng mơ ước với 8 phòng ngủ hạng sang, toàn bộ đều được tích hợp phòng tắm riêng với các chi tiết mạ vàng tinh xảo. Không chỉ dừng lại ở đó, không gian sống của gia đình Ronaldo còn được trang bị đầy đủ các tiện ích chuẩn resort 5 sao bao gồm hệ thống bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym chuyên nghiệp, rạp chiếu phim cá nhân, nội thất hoàn thiện bằng đá cẩm thạch Italy cao cấp, và đặc biệt là một đường hầm ngầm bí mật dẫn thẳng ra bãi biển.

Thời điểm bàn giao kiệt tác kiến trúc này trùng hợp một cách hoàn hảo với cột mốc lịch sử của Ronaldo trên đất Saudi Arabia. Ở tuổi 41, độ tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã giải nghệ từ lâu, tiền đạo gốc Madeira vẫn duy trì hiệu suất săn bàn đáng nể với 28 pha lập công sau 30 trận ra sân. Trong trận đấu quyết định với Damac, chính cú đúp đẳng cấp của CR7 đã giúp Al Nassr chính thức bước lên đỉnh cao Saudi Pro League 2025/26, giải cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài suốt từ năm 2019 của câu lạc bộ.

Vượt qua chuỗi ngày dài áp lực và định kiến kể từ khi đặt chân đến Trung Đông, khoảnh khắc Ronaldo bật khóc trong ngày nâng cúp đã chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Hiện tại, với thể trạng sung mãn và tâm lý thoải mái bên cạnh khối tài sản khổng lồ vừa được bổ sung trọn vẹn, siêu sao 41 tuổi đang hướng tới VCK World Cup 2026 với phong độ của một cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp, sẵn sàng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục những đỉnh cao mới.