Bên trong căn phòng chứa két sắt của vợ chồng Đoàn Di Băng

Những thông tin liên quan đến vợ chồng nhà Đoàn Di Băng vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Đặc biệt là sau khi Nguyễn Quốc Vũ bị bắt tạm giam, vì sản xuất, buôn bán hàng giả; những bình ảnh khi lực lượng chức năng khám xét nhà cặp vợ chồng đại gia này cũng được chia sẻ, thu hút nhiều sự tò mò từ netizen.



Cơ quan điều tra khám xét nhà bị can Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: CA.

Đặc biệt là hình ảnh bên trong căn phòng để két sắt, nơi chứa đựng nhiều hồ sơ, tài liệu phục vụ cho quá trình sản xuất, buôn bán. Song, hình ảnh đồ đạc bên trong căn phòng chưa két sắt này mới là thứ được nhiều người quan tâm, bàn luận.

Một căn phòng chật kín đồ đạc, đập vào mắt người xem là thấy ngay rất nhiều đồ hiệu, vòng kim cương có đủ,... Nổi bật hơn cả phải kể đến phía góc trái, kê sát mép tường là bộ rương hành lý, túi xách của nhà Louis Vuitton. Những bộ như thế này thường là trang trí hoặc sưu tầm, đôi khi dùng để đựng phụ kiện, hoặc quần áo cao cấp. Giá của từng chiếc có thể dao động từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 USD.

Ngoài Louis Vuitton thì trên kệ tủ trong phòng này còn chứa rất nhiều chiếc túi hiệu khác như Hermès, Chanel, Dior,... và BTS nước hoa, mỹ phẩm đến từ nhiều thương hiệu khác nhau để trên bàn trang điểm, mặt bàn để đồ.

Hình ảnh bên trong căn phòng chưa két sắt. Ảnh: CA.

Đáng chú ý trên mặt bàn còn có một chiếc dây chuyền kim cương lớn.

Có thể thấy căn phòng này chứa khá nhiều đồ vật giá trị của cặp vợ chồng này, tương tự như kho chứa nhiều đồ hiệu giá trị, nhiều người tò mò về mệnh giá,...

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, vợ chồng Đoàn Di Băng cũng không ít lần flex cuộc sống giàu sang.

Trước cổng nhà vợ chồng Đoàn Di Băng là nơi quy tụ của nhiều mẫu xe sang trọng.

Căn hộ triệu đô của vợ chồng nữ ca sĩ được cho là nơi ở tạm trong thời gian chờ hoàn thiện căn nhà 400 tỷ đồng.

Độ giàu có của cô được nhiều người gọi với biệt danh "nữ đại gia quận 7" (TPHCM); cuộc sống vây quanh với xe siêu sang, đồ hiệu, kẻ đưa người rước... Ngoài ra Quốc Vũ còn có niềm đam mê với siêu xe và cặp đôi từng có bức hình siêu xe đậu kín vỉa hè biệt thự rất viral. Ở thời điểm chia sẻ xây biệt thự 400 tỷ đồng, vợ chồng Đoàn Di Băng cũng cho biết sẽ dành riêng tầng hầm để làm nơi đựng siêu xe.

Cả hai cũng flex cuộc sống hôn nhân "màu hồng", với những món quà dành tặng nhau có giá trị lên đến hàng tỷ đồng; từ siêu xe đến túi hiệu đều có đủ.

Đoàn Di Băng không ít lần khoe cả "núi" đồ hiệu.

Về các khoản đầu tư, Đoàn Di Băng cũng từng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh 100 cây vàng.

Sau khi Nguyễn Quốc Vũ vướng vòng lao lý, Đoàn Di Băng đã khóa trang Facebook cá nhân; TikTok vẫn để ở chế độ công khai, song đã dừng đăng bài từ tháng 5, và tắt tính năng bình luận.