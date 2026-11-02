Beck team và những câu chuyện không nằm trên bảng tỷ số

Không chỉ kể chiến thắng, Beck team lựa chọn kể cả những pha bỏ lỡ, sai lầm và khoảnh khắc đời thường trên sân. Sau 10 năm, điều còn lại không chỉ là kết quả mỗi trận đấu, mà còn là những con người và ký ức được tạo nên từ trái bóng.

Beck team ra đời năm 2016 từ một nhóm người có chung niềm yêu thích bóng đá, gặp nhau trên sân sau những giờ làm việc. Đội hiện có khoảng 20 thành viên với công việc, cuộc sống và cá tính khác nhau. Mười năm qua, đội hình nhiều lần thay đổi nhưng bóng đá vẫn là điểm gặp gỡ để các thành viên duy trì niềm vui chơi bóng và những mối quan hệ được hình thành trên sân.

Có những trận thua vẫn đáng để kể

Beck team vẫn bước vào mỗi trận đấu với mong muốn chiến thắng. Nhưng sau tiếng còi mãn cuộc, đội không dùng kết quả để quyết định điều gì xứng đáng được giữ lại. Một trận thắng có những khoảnh khắc đáng nhớ nhưng một thất bại cũng có thể để lại nhiều câu chuyện không kém.

Vì thế, bên cạnh bàn thắng hay những thời điểm chơi tốt, Beck team vẫn chia sẻ những pha bỏ lỡ, sai lầm, tình huống bất ngờ và cả những trận đấu không như mong đợi. "Nếu chỉ lựa chọn đăng tải những trận thắng hay những tình huống có lợi cho mình thì câu chuyện về Beck team sẽ không còn đầy đủ và chân thực nữa", đại diện đội chia sẻ.

Ở cách nhìn này, tỷ số chỉ trả lời đội nào thắng trong một trận đấu chứ không thể kể hết những gì đã diễn ra trên sân. Một pha bỏ lỡ có thể chứa sự tiếc nuối, một tình huống phòng ngự cho thấy nỗ lực, còn phản ứng sau một sai lầm đôi khi lại được nhớ lâu hơn kết quả cuối cùng.

Với Beck team, giá trị của mỗi trận đấu không chỉ được nhìn qua kết quả thắng hay thua. (Ảnh: NVCC)

Những khoảnh khắc ấy cũng giúp từng thành viên hiện lên với cá tính riêng thay vì chỉ được nhìn qua bàn thắng hay màn trình diễn. Có người nổi bật bởi kỹ thuật, người khác được nhớ đến bởi sự nhiệt tình, tính cách hay những phản ứng rất riêng trên sân.

Khi một trận bóng kết thúc, câu chuyện vẫn còn ở lại

Sau 10 năm, điều các thành viên Beck team nhớ lại không chỉ là những trận thắng. Đó còn là những tình huống từng khiến cả đội bật cười và những người đã đồng hành với nhau qua nhiều thay đổi trong công việc, cuộc sống. "Một trận đấu có thể chỉ kéo dài hơn một tiếng, nhưng những mối quan hệ và kỷ niệm hình thành từ đó có thể kéo dài hàng chục năm", đại diện Beck team chia sẻ.

Những câu chuyện hình thành trên sân cũng được nối dài trên các nền tảng của đội. Trên Facebook, TikTok và Instagram, Beck team thường xuyên chia sẻ lại những pha bóng, cảm xúc và câu chuyện của các thành viên. Hiện tại, Facebook của đội có khoảng 145.000 người theo dõi, Instagram khoảng 31.600 người, trong khi TikTok ghi nhận khoảng 180.000 người theo dõi và 6,4 triệu lượt thích.

Từ sân bóng, những câu chuyện của Beck team tiếp tục được chia sẻ tới cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)

Dù vậy, điều Beck team muốn khán giả nhớ lại không phải số trận thắng hay số bàn thắng. Đội muốn được nhìn nhận như một tập thể có những cá tính riêng, có lúc chơi tốt, có lúc mắc sai lầm nhưng vẫn tìm thấy niềm vui khi được ra sân cùng nhau.

Một người chưa từng gặp các thành viên Beck team vẫn có thể nhìn thấy trong những câu chuyện ấy hình ảnh đội bóng của mình, nhớ một người bạn từng chơi cùng hay cảm giác chờ đến buổi hẹn ra sân cuối tuần. Theo đội, nếu một video khiến người xem nhớ lại những người từng chơi bóng cùng hoặc muốn xỏ giày trở lại sân, đó cũng là một giá trị mà bóng đá có thể mang lại. "Với chúng tôi, điều đẹp nhất của bóng đá phong trào không nằm ở bảng tỷ số mà nằm ở những con người và những kỷ niệm được tạo ra từ trái bóng", đại diện Beck team chia sẻ.

Bóng đá trở thành điểm kết nối giữa các thành viên Beck team trong suốt hành trình của đội. (Ảnh: NVCC)

Bảng tỷ số ghi lại kết quả của một trận đấu nhưng không ghi được những người đã cùng nhau đi qua nhiều năm, những mối quan hệ bắt đầu từ sân bóng hay lý do họ vẫn trở lại sau những thay đổi của công việc và cuộc sống. Với Beck team, có lẽ đó mới là phần dài nhất của một trận bóng, khi những tình cảm còn ở lại sau tiếng còi mãn cuộc.