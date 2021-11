Beauty Blogger Chun Potato: Quy luật lão hoá không thể đảo ngược nhưng có thể làm chậm đi

Chàng beauty blogger đam mê chăm sóc da

Làm đẹp là một trong những điều không chỉ được cánh chị em phụ nữ quan tâm mà đấng mày râu cũng vô cùng chăm chú. Thời gian vừa qua, việc chăm sóc da cũng như sử dụng sản phẩm như thế nào để chống lão hoá đang là một trong những vấn đề được quan tâm.

Nổi lên trong giới làm đẹp bởi những tips chăm sóc da đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, Lê Bảo Trung (Chun Potato) là một trong những cái tên được các tín đồ làm đẹp Hà thành biết tới. Những tips dưỡng da đơn giản của Lê Bảo Trung từ skincare làm sao cho đúng cách, dùng kem chống nắng như thế nào, làm sao để biết bạn đang dùng các sản phẩm hiệu quả… là những chia sẻ vô cùng hay ho để cái tên của anh được nhiều người biết tới.

Hiện tại, Bảo Trung đang là sinh viên tại Trường Đại học Y khoa Hải Phòng. Thực tế, chàng beauty blogger này đã có 1 bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế đối ngoại, thế nhưng do đam mê skincare cũng như tìm hiểu làn da, thế nên Lê Bảo Trung đã quyết định "cắp sách" học thêm 6 năm để có thể lấy được bằng bác sĩ y khoa. Đây cũng là một quyết định vô cùng táo bạo thế nhưng với nam beauty blogger này, sự nghiệp học hành để hiểu về công việc mình theo đuổi thực tế không bao giờ dừng lại.

"Khi đi học, theo đuổi đúng với chuyên ngành mình yêu thích, có những điều khó diễn tả lắm. Được học bài bản các môn cơ sở, hiểu được cách vận hành của bộ máy cơ thể cho tới từng tế bào, các các tế bào hợp thành mô, những cơ quan hệ cơ quan trong cơ thể người… mình bắt đầu hiểu và yêu cơ thể hơn. Từ đó cũng yêu làn da hơn bởi làn da không chi có 1 chức năng làm đẹp mà còn liên quan cực kì mật thiết tới sức khoẻ. Chăm sóc da đúng cách chính là quan tâm tới sức khoẻ, và khi làn da khoẻ mạnh thì chắc chắn sẽ có một vẻ đẹp mong muốn".

Thời gian đầu bắt đầu quan tâm tới skincare, Lê Bảo Trung cũng khá bất ngờ bởi vì những gì anh tìm hiểu cho tới những gì "truyền miệng" là hai khía cạnh khác nhau. Chính vì thế, trải qua nhiều quá trình tìm tòi, đọc và nghiên cứu tài liệu, anh tự rút ra cho mình nhiều kiến thức quan trọng trong quá trình làm đẹp. Và việc hiện tại đang học tập tại Đại học Y khoa cũng là một trong những bước ngoặt để anh có thể tích luỹ kinh nghiệm vững vàng hơn cho con đường tương lai của mình.

Quy trình chăm sóc da cần phải có sự tư vấn

Việc làn da bị lão hoá là một trong những quy luật của tự nhiên mà không thể nào tránh khỏi. Da sẽ bị lão hoá theo thời gian, mỏng hơn, khô hơn và đặc biệt chức năng của da sẽ suy giảm và khả năng phục hồi cũng trở nên kém hơn khi còn trẻ.

"Thật ra, việc sử dụng các sản phẩm dưỡng da là điều mà không chỉ chị em phụ nữ yêu thích mà cánh mày râu cũng vậy. Thế nhưng, hãy biết tôn trọng làn da tự nhiên và đừng cố gắng "sửa" cấu trúc da làm gì, đây cũng chính là chìa khoá giúp chúng ta có một làn da đẹp.

Thế nhưng có một số vấn đề đòi hỏi về chuyên môn để mới có thể kết hợp cũng như sử dụng các thành phần chăm sóc da. Việc bạn sử dụng một sản phẩm nào, nhất là dòng dược mỹ phẩm thì cần tìm hiểu và được tư vấn kĩ. Và điều đầu tiên, bạn phải biết làn da của bạn đang như thế nào", Lê Bảo Trung chia sẻ.

Nói thêm về việc lão hoá da cũng như việc chăm sóc da như thế nào là đúng cách để làm giảm quá trình lão hoá, Lê Bảo Trung nói rằng 80% việc lão hoá da tới từ ánh nắng mặt trời. Và việc dùng kem chống nắng là một trong những điều quan trọng nhất đối với việc chăm sóc da. Không những thế, sự tụt hại của các tế bào do gốc tự do cũng đã khiến quá trình lão hoá diễn ra nhanh hơn.

"Nếu tôi nói rằng 80% tác nhân khiến da lão hoá chính là từ ánh sáng mặt trời chắc chắn nhiều người sẽ nghi ngờ. Thế nhưng nếu như bạn so sánh vùng da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và vùng da ít tiếp xúc, bạn sẽ thấy rất rõ ràng.

Thay vì mặc quần áo kín mít và chưa chắc những loại quần áo chúng ta mặc có thể ngăn được 100% tia UV hay trốn trong nhà cả ngày thì kem chống nắng chính là trợ thủ đắc lực để có thể thoải mái hoạt động ngoài trời mà có thể làm giảm nguy cơ lão hoá cũng như ung thư da.

Lão hoá còn đến từ nguyên nhân ở bên trong lẫn bên ngoài, trong đó bao gồm cả sự hư hại tế bào do các gốc tự do. Vitamin C và Retinol (vitamin A) đã chứng minh được sự hiểu quả của mình trong việc chống oxy hoá, trung hoà các gốc tự do gây hại. Thực tế hiện nay vẫn chưa có sản phẩm nào thay thế hiệu quả cho Retinol trong việc cải thiện, giúp da mềm mịn, lành mụn, giảm nếp nhăn và chống lão hoá".

Nam beauty blogger hi vọng, những tips chia sẻ đơn giản thế nhưng đem lại hiệu quả cho làn da sẽ là một trong những bí kíp giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn việc chăm sóc da. Chăm sóc da cần cả một quá trình, thế nhưng đòi hỏi phải đúng quy trình. Và việc đảm bảo đúng quy trình và không nên nóng vội chính là điều tiên quyết để làn da có thể cải thiện.