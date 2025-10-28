Bé trai 13 tuổi mắc ung thư tuyến giáp, phát triển nhanh chỉ trong vài tuần

Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận đây là ung thư tuyến giáp tế bào ái toan - một thể bệnh hiếm gặp, chỉ chiếm 3-5% trong các thể ung thư tuyến giáp và có độ ác tính cao hơn so với các thể ung thư tuyến giáp thông thường.

Theo ThS. BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng & Phẫu thuật Đầu Cổ, BVĐK Hồng Ngọc, ung thư tuyến giáp ở trẻ em tuy ít gặp hơn người lớn nhưng thường diễn tiến nhanh, mức độ ác tính cao và thể bệnh phức tạp hơn. Để chẩn đoán chính xác, ngoài xét nghiệm tế bào học và mô bệnh học thường quy, đôi khi cần thực hiện xét nghiệm hóa mô miễn dịch hoặc phân tích phân tử chuyên sâu.

Vì vậy, việc phẫu thuật sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp xác định chính xác thể bệnh mà còn giúp bác sĩ lựa chọn phạm vi phẫu thuật phù hợp - vừa loại bỏ triệt để khối u, vừa bảo tồn một phần tuyến giáp để duy trì chức năng nội tiết của trẻ.

Phẫu thuật tuyến giáp ở trẻ em là một thách thức lớn đối với các phẫu thuật viên. Ở những trường hợp khối u lớn, cấu trúc giải phẫu vùng cổ thường bị biến đổi, các thành phần quan trọng như dây thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp rất nhỏ, nhạy cảm, khiến nguy cơ chảy máu hoặc tổn thương cao hơn so với người lớn.

Nhờ được can thiệp kịp thời và xử lý bài bản, bệnh nhi đã được loại bỏ hoàn toàn khối u, bảo tồn được một thùy tuyến giáp. Hậu phẫu bé hồi phục tốt, giọng nói vẫn trong trẻo và tiên lượng điều trị khả quan.