Bẻ gãy nanh vuốt Trung Quốc ở “vương quốc vàng đen" châu Á: TT Putin không tha cho kẻ động tới nước Nga

NGA-MÔNG CỔ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC

Theo Asia Times, nằm kẹp giữa Nga [ở phía bắc] và Trung Quốc [ở phía nam], Mông Cổ có thể sớm trở thành một quốc gia trung chuyển quan trọng đối với nguồn khi đốt tự nhiên của Nga và những chuỗi cung ứng liên quan.

Mặc dù vậy, Nga sẽ phải vật lộn để tăng cường sự hiện diện kinh tế của họ ở Mông Cổ - nơi từ lâu đã đóng vai trò là vùng đệm giữa hai nước láng giềng khổng lồ.

Một khi hoàn tất, đường ống dẫn khí đốt Soyuz Vostok sẽ trở thành phần mở rộng trong dự án "Sức mạnh Siberia" của Nga trên lãnh thổ Mông Cổ. Chương trình đầy tham vọng này được xúc tiến nhằm cung cấp nguồn khi đốt của Nga qua Mông Cổ và sang Trung Quốc.

Tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom của Nga đã mở một công ty con có tên Gazoprovod Soyuz Vostok ở Mông Cổ. Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Battsetseg Batmunkh gần đây đã tới thăm Moscow và có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quản lý Gazprom Alexey Miller.

Không phải ngẫu nhiên Nga trở thành điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Batmunkh kể từ khi được bổ nhiệm.

Trước chuyến thăm của bà Batmunkh, đã có hai sĩ quan thuộc Tổng cục tình báo ở Ulaanbaatar bị kết án 14 năm tù vì làm gián điệp cho Nga. Tuy nhiên, hành động đó rõ ràng không ảnh hưởng đến mối quan hệ tổng thể giữa Moscow và Ulaanbaatar.

Tháng 11 năm nay, hai nước sẽ đánh dấu một thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ sau khi ký hiệp ước quan hệ hữu nghị, Nga và Mông Cổ đã nâng quan hệ song phương giữa hai phía lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) cùng người đồng cấp Battsetseg Batmunkh (trái) trong cuộc gặp tại Moscow. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

BẺ GÃY "NANH VUỐT" CỦA TRUNG QUỐC Ở MÔNG CỔ

Theo trang tin TFI, Mông Cổ đã có một thời gian dài sống dưới cái bóng của Trung Quốc nhưng giờ đây Nga đang hỗ trợ "giải phóng" quốc gia này từng chút một.

Cụ thể, Nga và Mông Cổ đã cam kết phát triển hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, kinh tế, thương mại, tài chính và đầu tư. Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác quân sự song phương với Moscow vẫn là một ưu tiên của Mông Cổ.

Quan hệ Kỹ thuật – Quân sự

Tháng 6/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Gursed Saikhanbayar đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu để thảo luận về mối quan hệ hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa hai nước.

Ước tính hiện hơn 60% quân nhân Mông Cổ tham gia chương trình huấn luyện quân sự ở nước ngoài đang có mặt tại Nga. Hai nước cũng thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung hàng năm.

Từ năm 2003, quốc gia châu Á với khoảng 3 triệu dân này cũng tổ chức các cuộc tập trận chung với Mỹ và cử nhiều sĩ quan tham gia đào tạo tại Mỹ. Tuy nhiên, gần đây dường như Mông Cổ đã chuyển hướng chính sách và bắt đầu chú ý hơn tới quan hệ với Nga và Trung Quốc.

Năm 2016, cả ba nước đã đạt được thỏa thuận toàn diện về phát triển hành lang kinh tế Trung Quốc-Mông Cổ-Nga (CMR).

Về cốt lõi, hành lang CMR nhằm mục đích cải thiện kết nối giao thông và các dịch vụ thương mại xuyên biên giới, thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng. Dự án này cũng nhằm tăng cường hợp tác ba bên về năng lượng, kinh doanh nông nghiệp, công nghệ thông tin, du lịch và bảo vệ môi trường.

Nga đang từng bước "giải phóng" Mông Cổ khỏi tay Trung Quốc (Ảnh minh họa. Nguồn: montsame.mn)

"Vàng đen" Mông Cổ

Tuyến đường sắt Tavan-Tolgoi-Zuunbayan hiện đang được tích cực xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022. Trung Quốc hiện là một trong những nước nhập khẩu than lớn nhất của Mông Cổ. Sau khi Trung Quốc áp đặt lệnh cấm nhập khẩu than của Australia, Bắc Kinh cho biết đã tăng cường mua than từ Mông Cổ, cũng như Nga và Indonesia.

Song, các nhà chức trách Mông Cổ dường như cũng đang cố gắng đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu than của nước này.

Đã có những báo cáo cho thấy trữ lượng than chất lượng cao khổng lồ của Mông Cổ có thể sớm được xuất khẩu ra toàn thế giới thông qua các cảng ở vùng Viễn Đông của Nga tại Vladivostok và Vostochny.

Theo Asia Times, khả năng này không có gì gây ngạc nhiên khi Mông Cổ xem Nga là cán cân để chống lại sự thống trị về kinh tế và chính trị của Trung Quốc. Việc duy trì quan hệ hợp tác láng giềng tốt đẹp với Nga là cần thiết đối với chính sách ngoại giao cân bằng của Mông Cổ.

NGA TỪNG BƯỚC LÀM SUY YẾU BẮC KINH

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Điện Kremlin đã đánh mất nhiều ảnh hưởng ở Ulaanbaatar, tuy nhiên, họ đang dần lấy lại điều này thông qua việc tái phát triển hoạt động kinh doanh năng lượng ở Mông Cổ.

Các công ty năng lượng của Nga, như Inter RAO và Rotek, có thể sớm tham gia vào quá trình hiện đại hóa các nhà máy nhiệt điện hiện có ở thủ đô Mông Cổ. Và một khi đường ống dẫn khí Soyuz Vostok đi vào hoạt động đầy đủ, Moscow không chỉ gia tăng được ảnh hưởng về kinh tế, mà còn cả về chính trị ở Mông Cổ.

Asia Times dự đoán, nhiều khả năng trong tương lai Mông Cổ sẽ ký kết hiệp định thương mại tự do với Liên minh Á-Âu do Nga thống trị, mặc dù tư cách thành viên đầy đủ trong liên minh này không thực tế vào thời điểm hiện nay, do nó có thể gây nguy hiểm cho chính sách cân bằng chiến lược của Ulaanbaatar đối với Nga và Trung Quốc.

Việc Trung Quốc liên tục can dự vào phạm vi ảnh hưởng của Nga khiến Tổng thống Putin nổi giận. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, theo trang tin TFI, những bước phát triển như thế cho thấy một tín hiệu mạnh mẽ rằng Nga đang cố gắng đưa Mông Cổ thoát khỏi nanh vuốt của Trung Quốc và họ đang thành công từng chút một.

Các nỗ lực của Nga được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Moscow và Bắc Kinh. "Con rồng giấy" đã và đang cố ăn sâu vào phạm vi ảnh hưởng độc quyền của Nga ở Trung Á, thậm chí cả Trung Đông ở một mức độ nào đó, ngoài việc tiến hành các động thái chiến lược để thống trị Bắc Cực.

Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng Viễn Đông nói chung và Vladivostok nói riêng của Nga vào năm ngoái chắc chắn còn khắc sâu trong tâm trí của Tổng thống Vladimir Putin. Giờ đây, ông chủ Điện Kremlin lại càng củng cố những bước đi gián tiếp nhằm làm suy yếu Bắc Kinh.

Ngoài chính sách với Mông Cổ, Moscow còn đang mở rộng ảnh hưởng và sự can dự của mình ở Trung Đông. Trong khi đó, tại châu Phi, Nga đang đầu tư sâu vào các dự án phát triển, gìn giữ hòa bình. Moscow cũng tích cực cung cấp vũ khí cho nhiều nước trong khu vực và những vũ khí này cuối cùng có thể sẽ được sử dụng trong các cuộc xung đột chống lại Trung Quốc.