Khi đưa con đi chơi tại các khu vực công cộng, sự an toàn của con trẻ luôn được phụ huynh đặt lên hàng đầu. Bởi lẽ, xung quanh con có vô vàn nguy hiểm rình rập, chỉ cần bố mẹ lơ là sẽ có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường trước.

Một sự việc xảy ra tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) từng khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Chuyện là một phụ nữ đưa con gái nhỏ của mình đến trung tâm mua sắm vào dịp cuối tuần để cô bé được tự do chạy nhảy, vui chơi giải trí. Mặc dù người mẹ không rời mắt khỏi con, nhưng do không gian mua sắm quá rộng lớn và đông đúc, nên chỉ một giây sơ suất, cô bé đã vô tình kẹt tay vào khe cửa kính của trung tâm thương mại.

Vì cánh cửa bằng kính rất nặng, người mẹ này không thể dễ dàng nâng lên để giải thoát cho cô bé. Tiếng khóc đau đớn của bé gái vang lên thảm thiết, khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy căng thẳng theo. Do sự việc ngoài phạm vi xử lý nên nhân viên của trung tâm thương mại buộc phải gọi cảnh sát đến. Chẳng bao lâu, đội cứu hỏa cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cô bé.

Bé gái bị kẹp tay vào cửa

Đội cứu hỏa đã đánh giá tình hình và nhận định rằng việc phá cửa là phương án duy nhất để cứu cô bé. Tuy nhiên, quản lý tài sản của trung tâm thương mại lại quyết liệt từ chối, cố gắng trì hoãn thời gian bằng cách gọi nhân viên bảo trì đến để tìm cách tháo dỡ cửa.

Không nhận được sự đồng ý của quản lý của trung tâm nên trong suốt nửa giờ sau đó, mọi người chỉ biết đứng bất lực nhìn em bé đau đớn. Lúc này, người mẹ và đội cứu hoả cảm thấy rất tức giận bởi sự không hợp tác từ phía nhân viên siêu thị. Không thể chịu đựng được tiếp, người mẹ đã liên lạc với quản lý cấp cao hơn để báo cáo sự việc.

Cuối cùng, quyết định phá cửa đã nhanh chóng được thông qua, đội cứu hoả lập tức thực hiện hành động cứu hộ và giải cứu thành công bé gái. May mắn, bé gái chỉ đau phần ngoài, không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến sức khỏe.

May mắn bé gái đã được giải cứu thành công

Sự việc này đã phản ánh sự tắc trách của nhân viên trung tâm thương mại. Họ không những thiếu nhiệt tình trong việc giải quyết tình huống khẩn cấp mà còn gián tiếp khiến bé gái phải chịu đau đớn thêm. Cộng đồng mạng sau đó đã lên án thái độ này, cho rằng nếu họ tìm kiếm sự chấp thuận từ cấp trên ngay từ đầu thì sự việc đã không bị kéo dài một cách thiếu cần thiết như thế.

Ai cũng bức xúc trước sự thờ ơ của đội quản lý

Tuy nhiên, thông qua sự việc, nhiều bậc phụ huynh cũng rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình. Khi đưa con đến những nơi công cộng, phụ huynh cần luôn dõi theo con cái không rời mắt và tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình ở những khu vực có thể gặp nguy hiểm. Cha mẹ cũng nên dạy trẻ những kỹ năng tự bảo vệ cơ bản, như không đi theo người lạ và học cách kêu cứu khi gặp nguy hiểm. Phụ huynh nên có biện pháp nhận diện trẻ như đeo bảng tên hoặc số điện thoại liên lạc trong trường hợp trẻ lạc. Đồng thời, việc học cách sơ cứu cũng rất quan trọng để xử lý những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

