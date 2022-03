Bé gái Cà Mau bị cô ruột bạo hành muốn ở Trung tâm bảo trợ xã hội

Vẫn chưa tìm được mẹ

Liên quan đến sự việc bé gái N.K.T (14 tuổi, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) bị bạo hành, trưa 5/1, đại diện phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết: "Ngay khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã phối hợp với công an huyện để xác minh, làm rõ và can thiệp khẩn cấp cho cháu bé. Sự việc xảy ra vào ngày 2/3, trong tối hôm đó, chúng tôi đã đưa em vào Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Cà Mau. Về phía bà Nguyễn Hồng Lan (37 tuổi), công an vẫn đang điều tra. Khi có kết quả cuối cùng, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể".

Theo nguồn tin trên, tình trạng bé T. hiện đã ổn định. Khi phía chính quyền tiếp cận, bé T. đã bày tỏ mong muốn được vào Trung tâm bảo trợ xã hội, thay vì về với người thân.

"Bé T. có hoàn cảnh rất đáng thương. Em sinh ra được 4 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi, đến năm3 tuổi cha em mất. Bé sống với ông bà nội được một thời gian thì được bà Hồng Lan (cô ruột thứ 2) rước về tạm trú tại khóm 10 (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời). Theo chúng tôi được biết, bé đã đi bán vé số với con trai của bà Lan.

Hiện tại, chúng tôi đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ với nhà nội của bé vào tuần tới. Qua trao đổi điện thoại, bà nội của cháu có chia sẻ do tính tình có phần ngỗ nghịch, cháu không sống được với cô bác lâu dài. Về phía mẹ ruột cháu T., chúng tôi vẫn chưa liên lạc được", đại diện phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thông tin.

"Con bé rất ngoan"

Trong đoạn video được lan truyền trên mạng, bà Lan đã lớn tiếng với bé gái: "Tao nói mày bán được bao nhiêu phải trả lời với tao. Bán ít mà nói nhiều nè. Từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya mà chỉ bán được 47 tờ vé số nhưng hỏi mày bán được nhiêu thì nói 70 tờ… Để tao nổi cơn lên là đánh bất cứ lúc nào...".

Theo thông tin ban đầu, cháu T. xác nhận đã bị cô ruột đánh đập, chửi mắng nhiều lần. Do đi bán vé số về trễ, cháu T. đã bị đánh bằng cây tre vào các ngày 28/2, 1/3 và 2/3/2022. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện cháu có nhiều vết bầm ở tay trái, tay phải, chân trái, chân phải và mông.

Tuy nhiên, bà Lan chỉ thừa nhận đánh cháu T. 2 lần. Lý do mà người này đưa ra là vì cháu bé nhiều lần nói dối về việc bán vé số khiến bà phải bồi thường tiền cho chủ đại lý.

Hiện tại, cháu bé đã ổn định về tâm lý, sức khỏe. "Theo lời các cô tại Trung tâm bảo trợ xã hội, cháu bé đang được chăm sóc tích cực. Bé T. ngoan hiền, hợp tác và tuân thủ theo các quy định của trung tâm. Bên cạnh đó, cháu cũng không có những biểu hiện bất thường về tâm lý. Chúng tôi dự định cho cháu ở đây theo nguyện vọng để ổn định tinh thần, sau đó mới bắt đầu trò chuyện, tìm hướng giải quyết sắp tới.

Ngoài cô Lan, bé T. còn một số người thân tại U Minh (tỉnh Cà Mau). Gia đình bà nội hiện đang khó khăn. Trong suốt 13 năm qua, bé T. đã từng ở với cô, chú mỗi người vài tháng", đại diện phòng Lao động Thương binh và Xã hội cho hay.

Sau khi nhận được thông tin về sự việc, UBND huyện Trần Văn Thời và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nội dung vụ việc và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm (nếu có).

