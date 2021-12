Bé gái 8 tuổi từng hôn má "dì ghẻ" ăn mừng sinh nhật, biểu cảm khiến ai cũng xót xa

Vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị mẹ kế bạo hành đã gây rúng động dư luận nhiều ngày qua. Những thông tin bên lề sự việc nhanh chóng khiến số đông đặc biệt quan tâm, trong đó có một tấm ảnh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Đó là khoảnh khắc bé N.T.V.A cùng bố vui vẻ ăn mừng ngày đặc biệt cùng người mẹ kế - Quỳnh Trang.

Không rõ tấm ảnh được chụp trong khoảng thời điểm nào, song trong khung hình ấy, có thể thấy cô bé cầm bó hoa to, hôn má mẹ kế. Người bố bên cạnh cũng ôm cô bạn gái, trên bàn có chiếc bánh cắm nến, cả nhà cười tươi rạng rỡ.

Bé gái thể hiện tình cảm trước người mẹ kế trong ngày sinh nhật

Trước đó, dân mạng cũng chia sẻ một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc bé V.A, bố và mẹ kế Quỳnh Trang đang cùng nhau trang trí cây thông Noel trong phòng khách.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người đau lòng. Họ còn phát hiện chân bé V.A dường như có nhiều vết bầm tím.

2 tấm ảnh vẫn được lan truyền chóng mặt trên nhiều diễn đàn mạng. Nhiều người không kìm được nước mắt khi nhìn lại khoảnh khắc tình cảm trước ngày xảy ra sự việc đau lòng. Bé gái tình cảm, yêu thương "mẹ kế" bằng tất cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ.

Theo anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1982), bác ruột bé V.A cho biết, V.A là một cô bé rất hiền lành, ngoan ngoãn. Mỗi lần cô bé làm sai điều gì, chỉ cần người lớn quát nhẹ là bé đã sợ. Bé rất trầm tính và hiền. Khi V.A mất, các cô giáo hồi mẫu giáo đều gọi điện, thăm hỏi, ngỡ ngàng trước sự ra đi này.



Ở một nơi khác, phải thật bình yên và hạnh phúc nhé bé V.A.

Liên quan đến vụ việc, ngày 28.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về tội “hành hạ người khác”. Trang là bị can đã bạo hành làm bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong hôm 22/12.