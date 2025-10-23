Bé gái 6 tuổi phát hiện mắc bệnh lậu, nguyên nhân lây nhiễm khiến nhiều người giật mình

Một trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) khiến nhiều bậc phụ huynh phải giật mình. Một bé gái mới 6 tuổi được đưa đến Bệnh viện Phụ sản trực thuộc Đại học Trịnh Châu để khám vì có dấu hiệu viêm nhiễm vùng kín. Kết quả xét nghiệm khiến cả bác sĩ lẫn gia đình sững sờ, bé bị nhiễm khuẩn lậu cầu (Neisseria gonorrhoeae) , tác nhân gây bệnh lậu. Điều đáng nói, nguồn lây không đến từ bên ngoài mà lại xuất phát… ngay trong nhà .

Theo bác sĩ điều trị, nguyên nhân chính là do thói quen giặt chung quần áo giữa cháu và bà nội . Bé gái tên Tiểu Mai sống cùng bà đã lâu, quần áo lót của hai bà cháu thường được bỏ chung vào máy giặt. Không ngờ, người bà vốn đang mắc bệnh viêm phụ khoa, vô tình truyền vi khuẩn sang đồ của cháu. Khi mặc lại, bé bị nhiễm khuẩn lây chéo và phát bệnh.

Trường hợp này nhanh chóng lên top tìm kiếm, thu hút hàng chục triệu lượt đọc và tranh luận gay gắt.

Bệnh lậu là gì và vì sao lại lây sang trẻ nhỏ?

Bệnh lậu có tác nhân gây bệnh là song cầu khuẩn lậu (Neisseria gonorrhoeae) , thường gây viêm niệu đạo, viêm cổ tử cung, viêm vùng kín và có thể lan sang các cơ quan khác nếu không được điều trị kịp thời.

Thông thường, bệnh lậu lây chủ yếu qua đường tình dục, tuy nhiên cũng có thể lây gián tiếp qua việc dùng chung quần áo, khăn tắm, chăn ga, bồn tắm, hoặc máy giặt , đặc biệt khi người bị nhiễm đang trong giai đoạn viêm cấp tính. Trẻ em có làn da và niêm mạc mỏng, khả năng đề kháng yếu nên nguy cơ bị lây nhiễm cao hơn nhiều.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để phòng tránh bệnh lây nhiễm qua quần áo, các gia đình có trẻ nhỏ cần đặc biệt lưu ý:

- Nhà có trẻ sinh non hoặc sức đề kháng yếu: Hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, da dễ trầy xước nên rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập.

- Nhà có người mắc bệnh đường ruột (như rota virus, norovirus): Đây là các loại virus có khả năng lây lan cực mạnh. Nếu quần áo không được giặt ở nhiệt độ đủ cao hoặc không dùng dung dịch khử khuẩn, nguy cơ lây chéo là rất lớn.

- Nhà có người bị nấm hoặc viêm phụ khoa: Các loại nấm, đặc biệt là nấm Candida, có thể sống sót trong môi trường ẩm ướt của máy giặt. Nếu giặt chung đồ lót, khả năng lây sang trẻ là rất cao.

- Nhà có người thường xuyên ra vào bệnh viện: Quần áo có thể dính phải các loại vi khuẩn kháng thuốc. Nếu giặt chung mà không khử khuẩn hoặc sấy khô ở nhiệt độ cao, vi khuẩn vẫn có thể bám trên sợi vải.

Giải pháp an toàn cho mọi gia đình

Các bác sĩ khuyên rằng, đồ lót và quần áo của trẻ nhỏ nên giặt riêng , tốt nhất là giặt tay hoặc dùng một chậu, một máy giặt riêng biệt. Sau khi giặt, nên phơi ở nơi có nắng , hoặc sấy khô ở nhiệt độ trên 60 độ C để tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc.

Ngoài ra, người lớn trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ, nên khám phụ khoa định kỳ , điều trị triệt để các bệnh viêm nhiễm trước khi có tiếp xúc sinh hoạt chung với trẻ.

Nguồn và ảnh: Sohu