Bé gái 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đến lớp ở Hà Nội: Gia đình đến thấy môi cháu đã thâm tím, mạch yếu

Ngày 17/3, tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội xảy ra sự việc bé V.T.A. (SN 2019) tử vong bất thường trong ngày đầu đến nhóm lớp tư thục mầm non Phú An (xã Vĩnh Quỳnh) theo học.

Trước cái chết đầy bất ngờ của cháu A., gia đình, họ hàng vô cùng đau đớn, xót xa. Mặc dù đã gần 2 ngày trôi qua nhưng trưa 19/3, khi PV tìm về thôn Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh) một số người dân sống gần trường mầm non Phú An vẫn đang bàn tán về sự việc.

Trường mầm non tư thục Phú An nơi cháu A. theo học.

Chia sẻ với PV về sự việc, bà Th. (người thân cháu T.A.) kể, sáng 17/3 A. được gia đình đưa đến lớp mầm non Phú An do bà G. làm chủ nhiệm. Đây là buổi đầu tiên bé được đưa đến lớp.

Do đi học buổi đầu nên đến trưa cùng ngày, mẹ A. gọi điện cho cô giáo hỏi bé đi học có quấy khóc nhiều không thì nhận câu trả lời con gái đã ăn và đi ngủ.

"Lúc cháu đi học vẫn khoẻ mạnh bình thường, cháu ăn xong thì đi học. Đến hơn 12h trưa mẹ cháu gọi điện cho cô hỏi con có quấy khóc không, nếu khóc thì đến đón về thì cô trả lời bé ăn rồi đi ngủ rồi..." , bà Th. kể.

Tuy nhiên, đến khoảng 14h cùng ngày, cô giáo gọi điện về cho gia đình thông báo A. có nhiều biểu hiện lạ cần được đưa đi viện để thăm khám.

"Khi tôi đến lớp cháu theo học thì thấy cháu A. môi đã thâm tím...", bà Th. nói.

Tiếp tục câu chuyện với PV, bà kể thời điểm gia đình đến trường cháu A. đang ở tầng 2 của lớp mầm non Phú An.

Lúc gia đình đến lớp, mạch của A. đã yếu, bé không khóc.

Sau đó, bà Th. hỏi nữ giáo viên tên G. về việc tại sao cháu mình lại như vậy thì cô này nói rằng, khi đánh thức học sinh dậy sau giờ nghỉ buổi trưa thấy người bé A. mềm oặt nên cô giáo đánh gió, sơ cứu.

Do cũng có thêm 1 người cháu 4 tuổi đang theo học tại lớp mầm non Phú An nên sau đó bà Th. đã đón bé này về nhà, còn A. đươc gia đình đưa đến Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

"Gia đình tôi kể cả bên nội, ngoại không có tiền sử bệnh tật gì. Từ khi đẻ ra cháu A. khoẻ mạnh...", bà Th. chia sẻ.

Bà Th. cho biết, bé A. là con thứ 2 trong nhà, ngày 17/3 là buổi đến lớp đầu tiên của bé gái này.