Bé gái 2 tuổi bị bạn cùng lớp đấm, đá bầm tím khắp cơ thể: "Các bé chỉ làm theo chứ không nhận thức được"

Trưa 24/10, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, hiện địa phương đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên xuống làm việc với điểm trông trẻ tại địa bàn xã Tăng Tiến để làm rõ vụ việc bé gái 2 tuổi bị bạn cùng lớp đánh bầm tím cơ thể.

Còn ông Thân Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10h trưa 23/10 tại điểm trường mầm non tư thục tuổi thơ Vân Vũ đóng trên địa bàn xã.



Theo ông Giang, vào thời điểm trên, sau khi các cô cho trẻ ăn xong thì đóng cửa, đi ra ngoài để dọn rửa.

Lúc này ở trong lớp còn khoảng gần 10 cháu bé đã xảy ra sự việc đánh nhau, cắn nhau. Khoảng 8 phút sau, các cô quay lại phát hiện sự việc, đã báo cáo về địa phương.

Qua xác định, bé gái 2 tuổi bị bé trai 4 tuổi cùng lớp cắn vào lưng, đá, đấm.... Thấy vậy, một số bé khác trong lúc cũng cũng vào đấm, đá bé gái 2 tuổi.

"Các bé chỉ làm theo chứ không nhận thức được hành vi của mình bởi các cháu còn quá nhỏ, bé gái 2 tuổi hiện sức khỏe , tâm lý đều bình thường...", ông Giang nói.

Ông Giang cho hay, hiện địa phương đang phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Yên làm việc với nhà trường, yêu cầu hiệu trưởng làm báo cáo giải trình, xem xét mức độ vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó, nếu cơ sở không đảm bảo sẽ cho đóng cửa.

Trước đó, vào ngày 23/10, mạng xã hội facebook xuất hiện lan truyền đoạn video dài hơn 8 phút, trong đó có khoảng 4 phút ghi lại cảnh 1 bé gái bị nhiều bạn cùng lớp đấm đá, đánh đập.

Theo nội dung đoạn video, có 3 bé thay nhau trèo lên người, lên đầu; tát, đá vào người, vào mặt; đập đầu bé gái vào tường,… Sự việc kéo dài khoảng hơn 4 phút, cho đến khi những người trông trẻ mở cửa lớp thì mới kết thúc.

Kèm với video là đoạn nội dung được đăng tải trên một trang Facebook cá nhân tài khoản là Đ.H, được cho là mẹ của bé gái bị đánh: "Mỗi lần xem lại clip là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia, do cô giáo hay do em đã chọn nhầm trường.

Gia đình không thiếu người trông bé nhưng muốn cho con đi học để nó dạn người. Cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây.

Tâm lý bé sau này sẽ như thế nào hay chỉ xin lỗi là xong? Em đăng lên cho mọi người biết chứ gia đình em không cần cô giáo đến xin lỗi hay đưa tiền gì hết...".