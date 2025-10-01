Bê bối tại Hàn Quốc đe dọa việc cung cấp máy bay FA-50PL

Việc bàn giao máy bay FA-50PL của Hàn Quốc cho Ba Lan dự kiến diễn ra vào tháng tới, nhưng hiện tại có vẻ như đã bị trì hoãn thêm một năm rưỡi.

Nguyên nhân được cho là do ban lãnh đạo trước đây của nhà sản xuất KAI (Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc), quản lý yếu kém.

Thông tin tương tự cũng được hãng thông tấn nhà nước Hàn Quốc KBS News cung cấp, theo Defense24.

Được biết đây là phiên bản cải tiến cho nhu cầu của Ba Lan, được đặt hàng với số lượng 36 chiếc. Hiện tại 12 chiếc FA-50 Block 10 thông thường đã được chuyển giao vào tháng 11 năm 2022 mà không gặp bất kỳ vấn đề nào.

KAI giải thích sự chậm trễ này là do vấn đề tích hợp radar PhantomStrike, vốn đã được hãng đồng ý lắp đặt mặc dù chúng vẫn đang trong quá trình phát triển. Hiện tại, thân máy bay hoàn thiện, vốn đã được đưa lên bầu trời lần đầu tiên cách đây hơn 4 tháng vẫn đang phải chờ radar.

Nếu không có thành phần then chốt này, việc lắp đặt tên lửa AIM-9X, vốn cũng nằm trong số các yêu cầu của Ba Lan, là bất khả thi. Phía Hàn Quốc cũng không hài lòng với mức giá lên tới 50 tỷ won mỗi chiếc, tương đương khoảng 36,6 triệu đô la, thấp hơn đáng kể so với mức giá 58 triệu đô la trước đó.

Quá trình chế tạo tiêm kích FA-50PL cho Ba Lan.

Cần nhớ rằng Ba Lan đã ký hợp đồng mua loại FA-50 với giá 3 tỷ đô la cho 48 chiếc vào tháng 9 năm 2022 để thay thế những chiếc MiG-29 đang được chuyển giao cho Ukraine. Đồng thời để nhận được máy bay mới sớm nhất có thể, 30% số tiền đã được thanh toán trước.

Hiện tại, Hàn Quốc lo ngại rằng sự chậm trễ trong việc giao hàng sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của KAI và thỏa thuận mở ra cơ hội xuất khẩu lớn này sẽ trở thành gánh nặng.

Bên cạnh đó, mới đây còn rộ lên một vụ bê bối tham nhũng, trong đó cựu lãnh đạo KAI, ngoài những cáo buộc trên, còn bị buộc tội phạm phải hàng loạt sai lầm như không đánh giá được rủi ro và quan hệ gia đình trị. Đáng tiếc, đây không phải là trường hợp hiếm gặp ở Hàn Quốc.

Cũng có thể nói thêm rằng đây là một nỗ lực che đậy thất bại của công ty và đổ lỗi cho cá nhân. Nếu không có thêm thông tin, rất khó để nhận định, báo chí chỉ có thể nói thêm rằng các vấn đề liên quan đến FA-50PL đã bắt đầu được bàn tán từ trước, đặc biệt là khi Hoa Kỳ từ chối tích hợp tên lửa không đối không tầm trung AIM-120.

Mặc dù các giao dịch mua xe tăng K2, pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo và pháo tự hành K9 trước đó diễn ra tốt đẹp với mức giá phải chăng, nhưng vận may của Ba Lan đã hết. Tuy nhiên hợp đồng đã được ký kết và không có dấu hiệu hủy bỏ, nên tất cả những gì còn lại là rút kinh nghiệm và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.