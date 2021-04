Sau khi HAGL thắng kịch tính Nam Định 4-3 chiều qua, bầu Đức bất ngờ mỉa mai hình ảnh Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh cười tươi dù đội nhà thua đậm Hà Nội FC 0-4: "Thua mà vẫn cười toe toét đây này. Thua như đội hôm nay (Nam Định) mới tức".



Khoảnh khắc của Chủ tịch Phạm Thanh Hùng đang bị đem ra tranh luận.

Nhiều ý kiến nhận định rằng, bầu Đức đã nghi ngờ trận thua của Than Quảng Ninh trước Hà Nội FC "có vấn đề" nên mới mỉa mai như vậy. Thực tế thì trước khi bầu Đức lên tiếng, cũng có nhiều ý kiến nghi ngờ trận đấu ở SVĐ Hàng Đẫy. Nói về sự việc này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm.

"Giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội FC, tôi thấy có sự giúp đỡ giữa họ kể từ khi Than Quảng Ninh lên đá V.League. Vì thế việc bầu Đức nghi ngờ, tôi nghĩ rất có lý. Bóng đá Việt Nam thời gian qua cũng xảy ra nhiều chuyện "giúp đỡ" nhau rồi. Bầu Đức là người trong cuộc, nên những gì ông ấy nói tôi rất tin. Nhiều vấn đề bầu Đức nói rất đúng.

Khi truyền thông đặt ra nghi vấn, tôi nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Tại sao Than Quảng Ninh đã định bỏ không đá trận gặp Hà Nội FC, nhưng khi xác định lại đối thủ thì họ vẫn lên đá, rồi đá một trận rất tệ hại. Vì thế dư luận, truyền thông nghi ngờ cũng có lý thôi".

Than Quảng Ninh bị nghi ngờ khi thua đậm Hà Nội FC 0-4 (Ảnh: Tú Anh).

Những năm qua, vẫn có không ít đồn đoán về câu chuyện "một ông chủ nhiều đội bóng". Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, khi bình thường thì không sao, nhưng khi một đội thuộc "liên minh" gặp vấn đề, sẽ nảy sinh ra các câu chuyện gây tranh cãi.

"Về trận hôm trước, Hà Nội FC thắng, Than Quảng Ninh thua thì hai đội đều được. Hà Nội FC thì cần điểm. Còn Than Quảng Ninh thua thì chẳng ai trách. Nhiều bên họ đặt ra vấn đề, nghĩ cũng đúng thôi. Tại sao Than Quảng Ninh khi chưa có tiền thì vẫn thắng, mà có tiền, giải quyết được vài vấn đề thì lại thua, thua đậm như vậy? Nói chung vải thưa khó che được mắt thánh. Ý kiến của bầu Đức có cơ sở đấy.

Như chúng ta biết thì ngân hàng SHB của bầu Hiển hiện tài trợ cho CLB Đà Nẵng. CLB Quảng Nam cũng liên quan tới bầu Hiển, từ quân tới lính đều từ Hà Nội FC. Rồi cả Hải Phòng nữa...

Mà lúc quan trọng nhất thì Quảng Ninh lại nhường cầu thủ cho Hải Phòng (V.League 2020)… có nhiều cái gây tranh luận. Bình thường thì họ cũng thi đấu vô tư như các đội khác thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng khi nguy cấp thì…

Thể thức thi đấu hiện tại, đội nào top 8 là nguy hiểm rồi, phải lên top 6 (để tranh vô địch ở giai đoạn hai). Còn như Quảng Ninh, giờ có thua một chút vẫn top 6. Những khi khó khăn thế này, mới bộc lộ đâu là "liên minh", đâu là vấn đề. Vì thế ý kiến của bầu Đức đều có cơ sở, không phải nói chơi đâu. Tôi rất tin những gì bầu Đức nói, tới bây giờ nhiều điều là đúng đắn".

Hà Nội FC đã có chiến thắng đậm đầy bất ngờ trước Than Quảng Ninh (Ảnh: Tú Anh).

Đáng chú ý, ở vòng 6 V.League 2021, một CLB có liên quan đến bầu Hiển - HL Hà Tĩnh đã khiến Hà Nội FC vô cùng chật vật. Đội khách dẫn trước 1-0 trong phần lớn thời gian thi đấu. Cuối trận, ngoại binh Geovane mới gỡ hòa được 1-1 cho Hà Nội FC. Nói về trận này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm.

"Dẫu sao Hà Nội FC vẫn là đội bóng mạnh. Trước trận gặp Hà Tĩnh, có lẽ Hà Nội FC tin đội nhà sẽ thắng. Nhưng chẳng may Hà Tĩnh chơi hay quá, khi đó làm gì cũng không kịp. HLV Phạm Minh Đức và các cầu thủ của anh ấy thì cứ chơi vô tư thôi.

Vì thế nảy sinh ra một trận khó khăn cho Hà Nội FC. Hà Nội FC suýt thua đấy. Bóng đá cứ thực thực hư hư, chỉ khi nào một đội chủ chốt của "liên minh" gặp nguy hiểm, thì chúng ta mới thấy mặt tối.

Nếu Hà Nội FC chơi thẳng tưng, chắc gì ăn được Quảng Ninh. Vì thế họ phải tính con đường dài, và có thể đã diễn ra "điều gì đó", theo một kịch bản có sẵn. Vì thế ông Đức mới nói tại sao ông Hùng lại cười tươi đến thế. Vì vậy khi đội nào thuộc "liên minh" nguy cấp, có thể xuống hạng chẳng hạn thì mới có "tác động"".

Về phần Than Quảng Ninh, trước các nghi ngờ "thả" cho Hà Nội FC thắng, Nghiêm Xuân Tú chia sẻ:

"Thực ra chuyện bị đặt nghi vấn thế này, không chỉ mỗi Quảng Ninh phải nhận. Đội nào cũng gặp thôi, nhiều khi khán giả, rồi báo chí câu view. Tôi nói thật những trận càng nhạy cảm như vừa rồi giữa Hà Nội FC vs Quảng Ninh, càng khó xảy ra vấn đề.

Người ta cứ nói là bán độ, nếu bán được thì giàu rồi. Mà hãy nhìn tấm gương những người mắc sai lầm trước đây, là đi tù luôn đấy, là đi tù luôn chứ không phải gì đâu. Không ai lại đánh đổi vài cái đồng bạc để làm điều đó cả".

Nghiêm Xuân Tú tự tin mình và Than Quảng Ninh trong sạch.

Chủ tịch Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng cũng nói trên Zing.vn: "Đi xem bóng đá cứ thua là phải khóc à? Hơn nữa lúc đấy chúng tôi đang nói chuyện khác, không biết là cười lúc nào. Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường... Anh Đức cũng quý tôi. Dù chưa có dịp gặp trực tiếp, tôi và anh Đức đều là người làm bóng đá với nhau. Anh Đức tâm huyết, nhưng đôi khi người ta cứ viết sai lệch đi".