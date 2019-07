Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Phép thử đối với Thủ tướng Abe

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến giành được đa số vững chắc trong cuộc bầu cử này. Nhật Bản hiện gồm 242 thành viên, trong đó 50% nghị sỹ sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 28/7.

Theo Luật bầu cử các chức vụ công sửa đổi, Thượng viện được bổ sung thêm 6 thành viên theo hai giai đoạn, trong đó 3 thành viên được bầu ra trong cuộc bầu cử này. Như vậy, trong cuộc bầu cử này, các cử tri Nhật Bản sẽ bỏ phiếu để bầu ra 124 nghị sỹ, trong đó có 74 người sẽ được lựa chọn từ 47 khu vực bầu cử theo phương pháp phổ thông đầu phiếu và 50 người sẽ được bầu theo phương pháp đại diện tỷ lệ. Có 370 ứng cử viên ra tranh cử, trong đó nữ giới chiếm 28,1%, tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay.

Cuộc bầu cử lần này có thể được xem là cuộc trưng cầu ý dân đối với 6 năm rưỡi cầm quyền vừa qua của Thủ tướng Shinzo Abe. Vấn đề mấu chốt ở đây là liệu đảng cầm quyền của Thủ tướng Abe liệu có giữ được sự ổn định chính trị hay phe đối lập sẽ tìm thêm được ủng hộ và chiếm ưu thế.

Kết quả thăm dò dư luận do nhật báo kinh doanh Nikkei công bố ngày 15/7 cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Abe cùng đối tác Komeito trong liên minh cầm quyền có thể giành tới 83 ghế trong tổng số 124 ghế được bầu lần này. Các cuộc thăm dò dư luận tương tự do các cơ quan truyền thông khác tiến hành, trong đó có hãng thông tấn Kyodo, cũng cho thấy sự ủng hộ dành cho đảng Dân chủ Tự do đạt 31%, tăng 2% so với các cuộc thăm dò tháng trước. Sự ủng hộ dành cho đảng Komeito không thay đổi, giữ ở mức 5,6%. Kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố vào ngày mai (22/7)./.