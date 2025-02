Bầu cử Quốc hội ở Đức: Sự trỗi dậy của các đảng cực hữu

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8h và đóng cửa lúc 18h cùng ngày. Cử tri Đức cũng có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện, nhưng để được coi là hợp lệ, lá phiếu của họ phải đến trước thời điểm các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào ngày bầu cử.

Kết quả các cuộc thăm dò về tâm trạng cử tri trước bầu cử cho thấy, người Đức hiện bi quan hơn về mức sống của họ so với bất kỳ thời điểm nào kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Thái độ đối với vấn đề di cư cũng trở nên cứng rắn hơn kể từ cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu năm 2015.

Người dân Đức đi bầu cử. Ảnh: CNN

“Mọi thứ đều đắt đỏ hơn trong khi tôi không thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi có những đứa con cần chăm sóc, muốn đi du lịch, muốn được nghỉ ngơ, nhưng cuộc sống vẫn không cải thiện. Tôi phải chi trả nhiều hơn và tôi nghĩ điều đó thật khó khăn", một người dân Đức nói.

“Đã có những lời hứa không được thực hiện và nhiều người mất việc làm. Thậm chí đến tận bây giờ, vẫn còn những vùng ở miền Đông kém phát triển hơn so với miền Tây. Vẫn có sự khác biệt về mặt phát triển kinh tế và đây là môi trường tốt cho các đảng cực hữu", một người khác cho biết.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy ông Friedrich Merz- ứng cử viên của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ chính thống có cơ hội lớn nhất để trở thành thủ tướng Đức. Liên minh trung hữu của ông đã trở thành lực lượng đối lập lớn nhất trong quốc hội sau cuộc bầu cử năm 2021, sau 16 năm cầm quyền dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel. Đứng ở vị trí thứ hai trong các cuộc thăm dò là đảng cực hữu chống nhập cư Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), nhận được 20% tín nhiệm của cử tri, cao gấp đôi so với cuộc bầu cử năm 2021.Trong khi đó đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz và Đảng Xanh của Phó Thủ tướng Robert Habeck đang bị tụt lại phía sau.

Trong thông điệp cuối cùng gửi tới cử tri trước Ngày bầu cử, ông Friedrich Merz đã cam kết sẽ phục hồi nền kinh tế trì trệ và bảo vệ lợi ích của châu Âu trước một chính quyền mới quyết đoán hơn tại Mỹ: "Nhiệm vụ quan trọng nhất của Chính phủ Liên bang tiếp theo và người đứng đầu Chính phủ Liên bang này sẽ là một lần nữa thực hiện mạnh mẽ trách nhiệm của Đức tại Liên minh Châu Âu. Trong mọi trường hợp, mọi thứ không thể tiếp tục như hiện tại. Chúng ta phải và chúng ta sẽ thay đổi điều đó".

Trong khi đó, Thủ tướng OIaf Scholz khẳng định ông vẫn hy vọng "vào một sự trở lại vào phút chót": "Tôi hoàn toàn tin rằng rất nhiều người sẽ bỏ phiếu cho SPD - nhiều hơn nhiều so với dự đoán, vì tương lai của đất nước chúng ta đang bị đe dọa. Chúng ta phải làm gì đó cho hòa bình và an ninh ở châu Âu. Chúng ta đang gặp khó khăn với đồng minh quan trọng nhất của mình, là Mỹ. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần sự rõ ràng và một lộ trình rõ ràng, nhưng cũng cần sự thận trọng để đảm bảo an ninh của chúng ta".

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liên minh cầm quyền nào có thể được thành lập sau cuộc bầu cử. Độ khó hay dễ của việc thành lập chính phủ sẽ phụ thuộc một phần vào số lượng đảng trong Quốc hội mới. 29 đảng tham gia bầu cử, nhưng có khả năng chỉ có từ 5 đến 8 đảng trong số này giành đủ số phiếu để có ghế trong Quốc hội (5%).

Một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận đối với cuộc bầu cử Quốc hội tại Đức lần này là mức độ ủng hộ mà đảng cực hữu AfD sẽ giành được. Đảng này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của CEO Tesla Elon Musk- một trong những cố vấn có ảnh hưởng nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những khó khăn trong quá trình đàm phán thành lập liên minh chính phủ có thể làm trì hoãn các chính sách cấp thiết để phục hồi nền kinh tế Đức sau 2 năm suy thoái và tạo ra khoảng trống lãnh đạo ngay tại “trung tâm châu Âu”.