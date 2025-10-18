Bắt tạm giam Tổng Giám đốc NSH Petro về hành vi lừa đảo

Ngày 18-10, ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) – cho biết vừa nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah

Theo đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah là Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, đã có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỉ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản chi phí của các công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt là 4.933.531 USD. Hiện, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam T17- Bộ Công an.

Trước đó, vào tháng 4-2025, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã gửi đơn đến nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương để "tố" rằng các cơ quan báo chí thông tin không đúng sự thật về việc ông bị tạm hoãn xuất cảnh cũng như ông là Tổng Giám đốc NSH Petro.

Để thông tin về việc này, NSH Petro đã tổ chức cuộc họp báo và khẳng định ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị tạm hoãn xuất cảnh là do yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang (cũ).

Việc ông làm Tổng Giám đốc NSH Petro đã được HĐQT công ty bổ nhiệm đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. Việc bổ nhiệm này đã được thực hiện một cách công khai, minh bạch và được sự đồng thuận cao của cá nhân ông.

"Thực tế, Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã hoạt động với danh nghĩa là Tổng Giám đốc NSH Petro trong các giao dịch với ngân hàng, một số đối tác về việc hợp tác nhập khẩu kinh doanh xăng dầu, cũng như làm việc với luật sư và một số cơ quan, tổ chức khác tại Việt Nam. Việc ông ấy đơn phương gửi văn bản cho một số cơ quan cho rằng việc bổ nhiệm ông làm Tổng Giám đốc là trái quy định pháp luật là hành động cá nhân và không có cơ sở pháp lý, đã trực tiếp gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín công ty, cũng như gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của công ty" – thông cáo báo chí của NSH Petro nêu rõ.