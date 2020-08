[NÓNG] Bắt tạm giam thêm 1 nhân viên quán nhắng nướng Hiền Thiện trong vụ cô gái bị ép quỳ

Sáng 20/8, thông tin với PV, một vị cán bộ Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội "Làm nhục người khác".

Qua điều tra của công an xác định Lăng Văn Vân là nhân viên quán nhắng nướng Hiền Thiện (42 Trần Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và là đồng phạm tích cực với Nguyễn Văn Thiện (chủ quán) có hành vi lăng mạ, bắt chị Dương Thị H. (SN 1993, quê Ninh Bình, hiện đang sống tại Bắc Ninh) quỳ xin lỗi vào đêm 18/8.

Trước đó, vào ngày 19/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện (chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện) về tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155 Bộ Luật hình sự năm 2015.