Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ Trung tâm quỹ đất ở tỉnh Yên Bái

Tối 1/3, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình và một cán bộ địa chính - xây dựng xã Bảo Ái, thuộc huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.



Danh tính các đối tượng bị bắt gồm Tạ Duy Hiển (sinh 1981, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình); Hoàng Trung Kiên (sinh 1982, Viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình); Địch Thị Thủy (Viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình) và Lương Công Vũ (SN 1988, Cán bộ địa chính – xây dựng xã Bảo Ái).

Các đối tượng trên bị bắt để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.