Bắt quả tang chồng đi nhà nghỉ với nhân tình, nhìn cận mặt kẻ thứ 3, người phụ nữ điếng người, nhận ra ý đồ nhẫn tâm của mẹ chồng

Tiểu Nhụy là một người phụ nữ vừa mới kết hôn, năm nay 26 tuổi. Thế nhưng xuất phát điểm của cuộc hôn nhân ấy không phải từ tình yêu mà chỉ bắt nguồn từ mong muốn của mẹ chồng cô.



Bởi vậy cho nên sau khi kết hôn, thái độ thờ ơ của người chồng khiến Tiểu Nhụy cảm thấy vô cùng buồn bã. Tuy vậy, người vợ trẻ vẫn luôn cố gắng xua tan bầu không khí ngượng ngùng trong gia đình.

Mỗi ngày, cô đều chuẩn bị sẵn cơm ngon canh ngọt chờ chồng về. Thế nhưng anh vẫn thường xuyên trở về rất muộn, thậm chí có đêm còn chia đôi giường ngủ với vợ mình.

Hành động của người chồng khiến Tiểu Nhụy cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô dường như đã không còn động lực, cũng chẳng còn sức lực để cải thiện đời sống hôn nhân của mình.

May là mẹ chồng vẫn luôn bên cạnh an ủi con dâu. Bà thường khuyên nhủ cô rằng do con trai mình chưa hiểu chuyện, đợi một thời gian nữa rồi tất cả sẽ ổn thôi...

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Cho đến một ngày nọ, Tiểu Nhụy nhận được điện thoại của bạn thân. Trong cuộc gọi, người bạn ấy nói đã bắt gặp chồng cô đi thuê nhà nghỉ. Thế nhưng điều kì lạ là không thấy người phụ nữ nào đi cùng anh ta.

Chuyện này đã làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng của Tiểu Nhụy. Hơn nữa địa chỉ đó là một nhà nghỉ ở rất gần nhà của họ. Và chắc chắn chồng cô phải có bí mật gì đó nên mới phải đi thuê phòng như vậy.

Ngay sau đó, Tiểu Nhụy đã lập tức gọi điện cho mẹ chồng rồi kể rõ sự tình. Bà cũng tỏ ra kinh ngạc khi biết chuyện, muốn cùng cô đi đến tận nơi xem rốt cục có chuyện gì.

Thế nhưng khi đến đó, Tiểu Nhụy lại không biết rõ chồng mình ở phòng nào. Vì vậy cô đành giả làm nhân viên phục vụ đi gõ cửa từng phòng.

Mãi đến khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc trong một căn phòng, người phụ nữ mới dám khẳng định đó là chồng mình.

Ngay lúc đó, cô liên tục gõ cửa để ép người ở trong phải ra mặt. Và người mở cửa không ai khác chính là chồng của cô.

Ngay sau đó, Tiểu Nhụy liền xông thẳng vào bên trong để xem kẻ thứ ba rốt cuộc là là ai. Chỉ có điều khi nhìn thấy người nằm trong chăn, cô lập tức "đứng hình" tại chỗ.

Bởi lẽ, "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình họ không phải là một người phụ nữ mà lại là... đàn ông.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Cho tới lúc này, người chồng rốt cục cũng lên tiếng thú nhận mình là người đồng tính. Những lời ấy như đâm thẳng vào trái tim của Tiểu Nhụy.

Cô tức giận hét lớn: "Anh là người đồng tính vậy tại sao lại kết hôn với tôi? Tại sao lại làm tổn thương tôi?".

Phải tới sau này, Tiểu Nhụy mới biết được rằng, hóa ra mẹ chồng từ lâu đã biết con trai mình đồng tính. Thế nhưng vì nghĩ rằng anh có thể thay đổi sau khi lấy vợ nên bà mới một mực muốn rước cô về làm dâu.

Cuối cùng, Tiểu Nhụy đã quyết định ly hôn với chồng. Bởi cô không muốn lãng phí những năm tháng thanh xuân của bản thân vì một người vĩnh viễn không thể yêu mình như vậy...