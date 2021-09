Bắt nhóm thanh niên hack Facebook lừa đảo hàng tỉ đồng

Ngày 2-9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Anh, Phí Văn Hưng (cùng 23 tuổi) và Từ Thái Nguyên (20 tuổi) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với đó cơ quan điều tra cũng bắt Phùng Văn Nam (23 tuổi) và Nguyễn Văn Luân (26 tuổi, cùng ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị tạm giữ để điều tra hành vi che giấu tội phạm.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân không trực tiếp đến ngân hàng giao dịch mà thường liên hệ qua mạng xã hội và bằng hình thức chuyển khoản, Nguyễn Văn Anh đã cầm đầu, bàn bạc với các đối tượng, hack Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát Facebook, ổ nhóm này đã mua số tài khoản ngân hàng trùng tên với chủ tài khoản để lừa bị hại chuyển tiền.

Khi có người nghi ngờ, các đối tượng sử dụng đoạn video ghi hình khuôn mặt chủ tài khoản đã đăng tải từ trước để gửi, vì vậy, các bị hại tin tưởng và chuyển tiền cho các nhóm thanh niên này. Sau đó, biết thủ đoạn đã bị lộ, Nguyễn Văn Anh đã liên hệ với Nam và Luân để 2 thanh niên này đưa cả nhóm đi trốn.

Sáng 1-9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ 5 nghi phạm khi cả 5 người này đang lẩn trốn tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ 1 xe ôtô, 1 bộ máy vi tính, hơn 70 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan vụ án.

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định từ tháng 10-2020 đến nay, nhóm nghi phạm đã gây ra hơn 40 vụ hack Facebook, chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng của gần 30 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong số đó, có 1 bị hại ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.