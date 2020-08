Bắt nhóm đối tượng gây ra 35 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

Ngày 21/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá một băng nhóm đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản liên tỉnh gây hoang mang dư luận.

Qua thời gian theo dõi, giữa tháng 7/2020, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với công an tỉnh Long An tổ chức bắt nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tại nhà của một hộ dân ở thành phố Tân An.

Khi lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường, nhiều đối tượng tháo chạy, chỉ bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tín (28 tuổi), ngụ thành phố Mỹ Tho; Lương Hoàng Đông (31 tuổi), ngụ huyện Chợ Gạo và Đoàn Tấn Điền (23 tuổi), ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Cơ quan công an thu giữ nhiều vật dụng, tài sản có liên quan đến hoạt động cướp giật tài sản của các đối tượng này.

Làm việc với cơ quan công an, 3 đối tượng trên điều thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Qua test nhanh, 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an đã mở rộng điều tra và xác định thêm 5 đối tượng khác tham gia các vụ trộm cắp liên tỉnh gồm Âu Trần Huy Bằng (21 tuổi), Nguyễn Duy Thanh (30 tuổi), Nguyễn Thanh Châu (27 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi) cùng ngụ thành phố Mỹ Tho và Nguyễn Hoàng Vũ ( 27 tuổi) ngụ TP Cần Thơ. Các đối tượng này đang bị truy bắt.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 35 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn các tỉnh Tiền Giang và Long An./.