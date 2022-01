Bắt nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Sáng 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai để điều tra liên quan đến vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Chi nhánh thành phố Biên Hòa.

Công bố lệnh bắt nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", quy định tại Điều 230, Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Viết Hưng, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tấn Tài, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với hai bị can nêu trên.

Công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

https://soha.vn/bat-nguyen-giam-doc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-dong-nai-20220125114644809.htm