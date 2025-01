Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.

Công trình do Công ty TNHH Xây dựng 767, trụ sở tại đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Công ty do Nguyễn Văn Cao (trú tại phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) làm Giám đốc.

Liên quan đến vụ án này, bị can Phạm Chí Tới - nguyên là cán bộ Phòng kỹ thuật thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với dự án nhưng đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, dẫn đến chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng 767 thi công không đúng thiết kế nhiều hạng mục được phê duyệt, lập khống hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của Tới.

Trước đó, ngày 5/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao và Bùi Khắc Tô (trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang) và Đinh Thị Kim Anh (trú tại khu Vạn Phúc, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh) đều nguyên là nhân viên Công ty TNHH Xây dựng 767 về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định, các bị can liên quan đến vụ án này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng.