Bắt người đàn ông ép vợ cũ lên ôtô rồi đánh đập dã man suốt gần một ngày đêm

Ngày 20-9, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1991; trú tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 7-9, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của chị H. (SN 1991; trú tại Thanh Hóa) về việc bị chồng cũ là Nguyễn Ngọc Thắng bắt giữ, đánh đập, cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 6-9, chị H. đang ở một siêu thị khu Ngoại Giao đoàn, phường Xuân Tảo thì Nguyễn Ngọc Thắng đến nói chuyện. Quá trình nói chuyện, hai bên đã phát sinh mâu thuẫn, Thắng dùng tay chân đánh chị H. và giật 1 điện thoại di động. Thắng sau đó ép chị H. lên xe ôtô tiếp tục đánh đập và đưa lên nhà nghỉ tại khu vực tỉnh Hòa Bình.

Chiều ngày 7-9, Thắng đưa vợ cũ đến bệnh viện Đại học Y. Thắng mở điện thoại của chị H. thấy có tin nhắn của một nam giới nên lại kéo chị H. lên xe và tiếp tục đánh đập. Sau đó, lợi dụng sơ hở, chị H. đã bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công an phường Xuân Tảo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Ngày 15-9, Nguyễn Ngọc Thắng đã đến cơ quan công an làm việc và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.