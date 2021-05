Bắt người đàn ông đập phá, rạch hỏng pano tuyên truyền bầu cử

Ngày 16/5, Đại tá Trần Văn Tám, Trưởng công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hùng Đức (46 tuổi, quê quận Phú Nhuận, TP HCM, tạm trú tại phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vì hành vi rạch, phá các pano tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn quận Thanh Khê, Liên Chiểu.

Đức và chiếc xe mô tô dùng để gây án

Trước đó, nhiều bảng hiệu, pano tuyên truyền bầu cử ở nhiều tuyến đường thuộc quận Thanh Khê, Liên Chiểu bị đập, rạch phá hư hại. Người dân bức xúc trình báo cơ quan công an về sự việc.

Công an quận Thanh Khê sau đó đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh dọc các tuyến đường có pano bị phá hoại. Qua đó, cơ quan công an xác định Đức là người đã thực hiện các hành vi phá hoại. Theo đó, Đức đi trên xe mô tô và thực hiện các hành vi phá hoại. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ mục đích của Đức.

Được biết, Đức là lao động phổ thông, làm nghề tự do, đã ly dị vợ hơn 10 năm nay.