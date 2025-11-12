Hãy cho chúng tôi biết để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.

OPPO FIND X9 PRO KHÔNG CÓ ĐIỂM YẾU? Trang đánh giá uy tín cho rằng đây là một trong số rất ít điện thoại không có điểm yếu. Trọng lượng 224g Chip Dimensity 9500 RAM 12GB/16GB Pin 7.500mAh Giá ~33 triệu đồng

Tổng quan & So sánh Tech Advisor đã thực hiện các bài kiểm tra chuyên sâu cho tất cả các mẫu điện thoại hàng đầu từ Samsung, Google, Apple, Motorola, OnePlus, Xiaomi và Oppo... Kết quả đã chỉ ra 10 sản phẩm điện thoại thông minh tốt nhất trong năm 2025. Trong đó, xếp ở vị trí thứ 2, ngay sau Google Pixel 10 Pro XL, là Oppo Find X9 Pro. Theo Tech Advisor, mẫu điện thoại này của Oppo làm tốt gần như tất cả mọi thứ. Find X9 Pro là một trong số rất ít điện thoại không có điểm yếu. Còn Find X9 Pro với ống kính rời chỉ có một cấu hình với RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB, hai màu xám titan và đen, giá khoảng 33 triệu đồng. So với các flagship khác, Find X9 Pro có giá tương đương Galaxy S25 Ultra, rẻ hơn Xiaomi 15 Ultra, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Bảng so sánh các tính năng cơ bản Tính năng OPPO Find X9 Pro iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Màn hình 6.78" OLED, 120Hz, viền mỏng 1.15mm, độ sáng max 3600 nits, PWM 2160Hz 6.9" Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, độ sáng max ~2000 nits 6.9" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, độ sáng max ~2600 nits Chipset MediaTek Dimensity 9500 Apple A19 Pro (3nm) Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM/Storage 16GB RAM / 512GB (lên đến 1TB) 12GB RAM / Lên đến 2TB 12GB RAM / 256GB-1TB (không mở rộng) Camera chính 50MP main + 50MP ultra-wide + 200MP telephoto (Hasselblad, 120x zoom) / 50MP front 48MP Fusion main + 48MP ultra-wide + 48MP telephoto (5x) / 48MP front (Center Stage) 200MP wide + 50MP ultra-wide + 50MP tele 5x + 10MP tele 3x / 12MP front Pin & Sạc 7500 mAh / 80W wired, 50W wireless, 10W reverse (~1 giờ đầy) 4823 mAh / 40W wired, 25W MagSafe wireless 5000 mAh / 45W wired, 15W wireless Thiết kế 8.25mm mỏng, 215g, khung nhôm 8.75mm mỏng, ~240g, nhôm unibody titanium 8.2mm mỏng, 218g, khung titanium Âm thanh & Khác Loa stereo kép, IP68, ColorOS 15 Loa stereo, IP68, iOS 19, AI Apple Intelligence Loa stereo AKG, IP68, One UI 7, Galaxy AI

Test độ sáng Tấm nền AMOLED phẳng viền siêu mỏng, hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.600 nit. Tối Sáng Kéo thanh trượt để thay đổi độ sáng (giả lập) Ngoại hình tổng thể OPPO Find X9 Pro đã trở nên vuông vức và cứng cáp hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Cụm camera cũng được thiết kế theo dạng hình vuông và di chuyển sang góc trên bên trái, thay vì đặt chính giữa như trước. Giống như thế hệ trước, Oppo Find X9 Pro sở hữu nút Quick Button, về cơ bản là bản sao của Oppo với tính năng Camera Control của Apple, và được đặt ở cùng vị trí. Nút này đã được thiết kế lại để phát hiện các thao tác vuốt nhỏ đến 0,3mm. Thanh trượt thông báo cổ điển đã được thay thế trên mẫu máy này, thay vào đó, Oppo bổ sung một nút tùy chỉnh gọi là Snap Key. Click xem thông số

Quiz về Oppo Find X9 Pro (Click để lật) Câu 1: Kích thước màn hình phẳng của Oppo Find X9 Pro là bao nhiêu? A. 6,5 inch

B. 7 inch

C. 6,78 inch

D. 6 inch Oppo Find X9 Pro sở hữu màn hình phẳng hoàn toàn với kích thước 6,78 inch rộng rãi, kết hợp viền đối xứng cực kỳ mỏng chỉ 1,15mm ở tất cả các cạnh. Điều này làm cho nó trở thành một trong những chiếc điện thoại thông minh có viền mỏng nhất từ trước đến nay, mang lại trải nghiệm hiển thị tối ưu và không gian sử dụng rộng rãi hơn. Câu 2: Độ sáng tối thiểu của màn hình Oppo Find X9 Pro có thể giảm xuống mức nào để dễ sử dụng ban đêm? A. 5 nit

B. 10 nit

C. 1 nit

D. 0,5 nit Màn hình của Oppo Find X9 Pro có thể giảm độ sáng xuống còn 1 nit, giúp bạn thoải mái lướt mạng xã hội trên giường mà không làm phiền người bên cạnh nhờ ánh sáng rất mờ. Ngoài ra, tấm nền này còn hỗ trợ làm mờ PWM tần số cao 2160Hz, giảm thiểu cảm giác mỏi mắt khi sử dụng lâu dài. Câu 3: Oppo Find X9 Pro được trang bị loại loa nào? A. Loa đơn

B. Loa stereo đơn âm

C. Loa stereo kép

D. Loa quad Oppo Find X9 Pro được trang bị loa stereo kép chất lượng cao: một loa phát ra từ đáy điện thoại bên cạnh cổng sạc USB-C, và loa còn lại kiêm chức năng loa thoại. Bộ loa này mang lại âm thanh trong trẻo ở dải cao, kết hợp âm trầm đầy đủn và chắc nịch, giúp trải nghiệm nghe nhạc hoặc xem video trở nên sống động và cân bằng hơn.

Máy ảnh vượt xa sức tưởng tượng Thay vì hai ống kính tele riêng biệt, máy sử dụng cụm ba ống kính phổ biến hơn. Máy chỉ có một ống kính tele 3x, nhưng lại sở hữu độ phân giải lên đến 200MP và cảm biến lớn 1/1.56 inch. Cảm biến có độ phân giải cao sẽ bù đắp cho việc thiếu ống kính 6x, vì nó có thể sử dụng công nghệ gộp điểm ảnh để chụp những bức ảnh chất lượng cao. Điểm này giúp OPPO Find X9 Pro vượt trội hơn S25 Ultra về khả năng zoom xa, mặc dù S25 Ultra có thiết lập bốn ống kính. Về các cảm biến khác, máy có camera chính 50MP 1/1.28 inch với khẩu độ siêu rộng f/1.5 và camera góc siêu rộng 50MP với tính năng tự động lấy nét. Phía trước là camera selfie 50MP, cũng có tính năng tự động lấy nét. Apple đã thay đổi độ phân giải mặc định của iPhone thành 24MP vài năm trước, nhưng hầu hết các hãng Android vẫn chưa làm theo. Oppo đã quyết định vượt mặt iPhone và chụp ảnh với độ phân giải cao gấp đôi. Điểm đặc biệt của Find X9 Pro là có phụ kiện bán rời là ống kính tele. Ống kính sẽ đi kèm một ốp lưng để có thể gắn trực tiếp lên điện thoại cùng một chân đế gắn được tripod. Ống kính này có mức zoom quang tương đương 3,28x giúp Find X9 Pro có zoom quang tổng là 10x sau khi gắn phụ kiện. Bên cạnh đó, Find X9 Pro cũng tích hợp sẵn bộ công cụ AI để hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh. Thiết bị còn hỗ trợ hàng loạt công cụ chỉnh sửa khác như Tạo lại bằng AI, Xóa vật thể AI, Tăng cường rõ nét AI, làm nét khuôn mặt AI, chống lóa AI. Máy cũng tích hợp AI Studio, cho phép người dùng tạo ra những hình ảnh mới theo nhiều phong cách khác nhau từ bức ảnh đã chụp. Ảnh chụp bởi camera chính 50 MP Ảnh từ ống kính zoom 3X với bộ ống kính tele

Sạc Nhanh SuperVOOC 80W OPPO khẳng định vị thế trong công nghệ sạc nhanh với SuperVOOC 80W, đi kèm sạc không dây 50W và sạc ngược 10W, tối ưu hóa trải nghiệm sạc nhanh và tiện lợi cho người dùng, có thể làm đầy pin chỉ trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 1 tiếng hoặc hơn chút cho 100%. Đầy pin

(~1h 7m) Giả lập thời gian theo CellPhoneS Nguồn điện Test Sạc Pin được nâng cấp mạnh mẽ So với người tiền nhiệm Find X8 Pro có dung lượng pin 5,910 mAh, OPPO Find X9 Pro đã được nâng cấp mạnh mẽ lên 7,500 mAh, tăng gần 25%. Đây là con số gần như chưa từng thấy trong thế giới smartphone flagship. Trong thực tế, OPPO Find X9 Pro có thể đáp ứng tới 2 ngày sử dụng liên tục với nhu cầu thông thường. Dung lượng lớn giúp người dùng yên tâm trong mọi hoạt động. 0s Xem biểu đồ

Hiệu năng mạnh mẽ "như tên lửa" Oppo Find X9 Pro là một trong những điện thoại đầu tiên (cùng với dòng Vivo X300) được trang bị chip flagship mới nhất của MediaTek, Dimensity 9500. Ước tính, chip này nhanh hơn khoảng 30% so với thế hệ trước về khối lượng công việc của CPU và GPU, và tiết kiệm điện hơn khoảng 42%. Có thể nói, con chip mới này mạnh mẽ "như tên lửa". Đồng thời, chiếc điện thoại này đã đạt điểm 3DMark Wildlife Extreme ấn tượng, vượt trội hơn hẳn Galaxy S25 Ultra, với chip Snapdragon 8 Elite ép xung đặc biệt. Điểm 3Dmark Wildlife Extreme 0 Tra cứu điểm

OPPO Find X9 Pro: Flagship toàn diện OPPO Find X9 Pro là flagship cao cấp 2025, với giá khởi điểm 33 triệu đồng, mang đến trải nghiệm toàn diện cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro Max và Samsung Galaxy S25 Ultra. Dựa trên đánh giá thực tế, đây là smartphone đầu tiên tại Việt Nam dùng chip MediaTek Dimensity 9500, kết hợp hệ thống camera Hasselblad và pin "khủng". Tổng kết: OPPO Find X9 Pro là lựa chọn lý tưởng cho ai muốn flagship đa năng, pin bền bỉ và camera đỉnh cao. Đây là sản phẩm của OPPO đưa ra để cạnh tranh với Apple ở phân khúc smartphone cao cấp. Ưu điểm (Pros) Pin "vô địch"

Màn hình xuất sắc

Camera zoom đỉnh cao

Giá cạnh tranh Nhược điểm (Cons) Phím chức năng còn hạn chế

Chip mới cần thời gian tối ưu app

Bạn đánh giá OPPO Find X9 Pro xứng đáng bao nhiêu điểm? 😐 0 5 10