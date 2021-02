Bất ngờ: Một số ít cảnh sát Myanmar bắt đầu đứng về phe người biểu tình, phản đối quân đội nắm quyền

Quân đội đột kích trụ sở đảng của bà Aung San Suu Kyi

Hãng NDTV (Ấn Độ) cho biết, vào lúc 21h30' ngày 9/2, trụ sở của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) ở thành phố Yangon đã bị đột nhập. Đảng này đã nhanh chóng cáo buộc quân đội Myanmar là những người đã đột kích và lục soát tòa nhà.

Theo ông Soe Win, một thành viên đảng NLD, vào thời điểm xảy ra vụ đột kích, phía trong trụ sở không có người. Một nhân viên bảo vệ đã phát hiện động thái lạ qua camera an ninh nhưng lại không thể can thiệp do chính quyền quân sự đã ban bố lệnh giới nghiêm từ 20h đến 4h sáng ngày hôm sau.