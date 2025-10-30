Bất ngờ lớn khi An-140 được hoán cải thành máy bay vận tải

Iran đang hoàn thiện thử nghiệm máy bay vận tải quân sự Simorgh, được chế tạo dựa trên chiếc An-140 của Ukraine. Theo thông báo, Simorgh đã hoàn thành khoảng 100 giờ thử nghiệm bay theo chương trình cấp giấy chứng nhận.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, mục đích của các bài kiểm tra là để đáp ứng những yêu cầu để lấy chứng chỉ an toàn bay từ Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran.

Sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm và nhận được giấy phép cần thiết, máy bay dự kiến sẽ đưa vào hệ thống vận tải hàng không quốc gia với vai trò phương tiện phục vụ các sứ mệnh quân sự và nhân đạo.

Ở Iran, máy bay Simorgh được giới thiệu là sản phẩm phát triển độc quyền của ngành hàng không quốc gia.

Tuy nhiên báo chí biết rằng máy bay này được chế tạo dựa trên IrAn-140 - một phiên bản cải tiến được cấp phép của máy bay cánh quạt An-140 của Ukraine, do Doanh nghiệp sản xuất hàng không nhà nước Kharkiv (KhDAVP) phát triển.

Nguyên mẫu máy bay vận tải quân sự Simorgh dựa trên An-140 (IrAn-140).

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, Iran đã lắp ráp được 10 máy bay chở khách IrAn-140 từ các linh kiện được cung cấp từ Ukraine ngay từ trước khi mối quan hệ hợp tác giữa hai nước bị gián đoạn.

Công ty Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) của Iran là đơn vị thực hiện việc chuyển đổi máy bay chở khách An-140 thành phiên bản vận tải quân sự.

Phiên bản vận tải của máy bay được trang bị thêm một đường dốc chở hàng phía sau, cho phép chất hàng hóa và thiết bị quá khổ.

Việc sản xuất các bộ phận của thân máy bay, cánh và những thành phần quan trọng diễn ra tại Ukraine, và công đoạn lắp ráp và hiện đại hóa cuối cùng để phục vụ nhiệm vụ vận tải được thực hiện bởi các kỹ sư HESA tại Isfahan.

Dự án phát triển máy bay vận tải chiến thuật có tải trọng lên tới 6 tấn đang được triển khai tại Trung tâm Thiết kế Hàng không IAMI. Máy bay mới này sẽ thay thế những chiếc Fokker-27 lỗi thời đang được Không quân Iran vận hành.

Buổi ra mắt đầu tiên của Simorgh diễn ra vào tháng 5 năm 2022. Chiếc phi cơ được chế tạo từ một bộ phận do KhSAVP cung cấp trước khi lệnh trừng phạt được áp dụng và sự chấm dứt hợp tác giữa Ukraine và Iran.