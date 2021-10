Bất ngờ danh tính "vệ sĩ tài ba" nhất của TT Putin: Nghiệp vụ quá giỏi, được khen hết lời!

Chuẩn bị nghiêm ngặt

Trước khi Tổng thống Vladimir Putin xuất hiện trước công chúng ở một địa điểm nào đó, đội an ninh của nhà lãnh đạo Nga đã tiến hành chuẩn bị từ cách đó vài tháng.

Đầu tiên, nhóm phân tích tất cả các mối đe dọa có thể xảy ra như hoạt động tội phạm, bất ổn xã hội, thậm chí là nguy cơ xảy ra thiên tai như động đất hoặc lũ lụt trong khu vực mà nhà lãnh đạo Nga ghé đến.

Khoảng một tháng trước chuyến thăm của tổng thống, các thành viên của nhóm an ninh đến địa điểm để điều phối hoạt động với chính quyền địa phương và kiểm tra chỗ ở của tổng thống.

Mọi thứ đều được sửa chữa ngay cả với tay nắm cửa, để trong thời gian tổng thống tá túc, không có kỹ thuật viên hoặc thợ sửa chữa nào cần huy động.

Các kỹ sư và kỹ thuật viên của đội an ninh cài đặt thiết bị gây nhiễu để chặn mọi tín hiệu kích nổ vô tuyến hướng đến vị trí của tổng thống.

Thiết bị của đội giám sát sẽ báo hiệu tất cả điện thoại thông minh và các thiết bị khác khi đến gần vị trí của ông Putin nhằm kiểm soát bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.

Theo luật pháp Nga, an ninh của tổng thống có quyền cài đặt và sử dụng phần cứng lẫn phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như tiến hành khám xét cơ thể, có quyền tiến vào mọi tòa nhà, tổ chức hoặc thu giữ tất cả phương tiện khả nghi - nếu điều đó là cần thiết để đảm bảo an ninh.

Cơ quan đặc biệt chịu trách nhiệm về an ninh của Tổng thống Nga được gọi là Cục Bảo vệ Liên bang. Phần lớn danh tính nhân viên của cơ quan này được che giấu. Các nguồn tin do RBTH thu được cho thấy cơ quan này có khoảng hơn 50.000 nhân viên.

Ngoài tổng thống, Cục Bảo vệ Liên bang còn đảm bảo an ninh cho nhiều yếu nhân khác, như thủ tướng, chủ tịch Duma Quốc gia, ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng, giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang, chủ tịch Hội đồng An ninh…

Vệ sĩ của ông Putin là ai?

Bên trong Cơ quan An ninh Liên bang có một đơn vị đặc biệt chuyên trách đảm bảo an ninh cá nhân của tổng thống. Điều ngạc nhiên là yêu cầu đối với vị trí này lại không cần kinh nghiệm thực chiến.

Một cựu nhân viên an ninh của tổng thống tiết lộ: "Vệ sĩ của tổng thống không cần bố trí phục kích tại những con đường mòn trên núi hay nhảy dù".

"Kinh nghiệm chiến đấu rất hữu ích, nhưng nó thường không áp dụng trong công việc của chúng tôi. Trong chiến tranh, bạn tấn công. Còn một vệ sĩ chỉ nên bảo vệ chức sắc của mình khỏi một kẻ vô hình nào đó".

Đây là lý do tại sao các cựu cảnh sát không phù hợp với công việc này vì họ được đào tạo nghiệp vụ bắt giữ. Đối với các vệ sĩ, an ninh của tổng thống là ưu tiên hàng đầu chứ không phải bắt bằng được kẻ tấn công.

Vệ sĩ phải luôn có "tâm lý sẵn sàng chiến đấu", nghĩa là có thể lường trước và ngăn chặn các mối đe dọa, cũng như giải quyết mọi việc mà không khiến người khác chú ý. Các yêu cầu khác cho vị trí ứng tuyển là ứng viên phải dưới 35 tuổi, cao từ 175 đến 190 cm và cân nặng từ 75-90 kg.

Các vệ sĩ riêng của tổng thống cũng phải am hiểu ngoại ngữ và thông thạo chính trị cơ bản - để hiểu ai là người tiếp cận tổng thống và những người này nên được đối xử như thế nào.

Các vệ sĩ của tổng thống cũng có sức chịu đựng cao. Họ được huấn luyện để chịu nhiệt độ lạnh dù chỉ mặc áo khoác nhẹ (áo khoác dày có thể cản trở chuyển động) và không đổ mồ hôi khi nóng.

Theo một số báo cáo, họ cũng sử dụng các loại thuốc ảnh hưởng đến quá trình sinh lý. Ngoài ra, các vệ sĩ được phép hút thuốc lá để xoa dịu căng thẳng, nhưng không được hút trong quá trình tập luyện hoặc làm việc. Vệ sĩ của tổng thống là công việc rất mệt mỏi, đó là lý do tại sao tất cả đều nghỉ hưu sau 35 tuổi.

Các lớp an ninh xung quanh ông Putin

Trong lúc bảo vệ tổng thống, các vệ sĩ được phân bổ thành bốn lớp an ninh. Những người gần nhất với tổng thống là vệ sĩ riêng, mặc vest, kính râm đen, đeo một chiếc tai nghe và tay cầm vali.

Một chi tiết khác để nhận ra một vệ sĩ là ở đôi tay - chúng luôn đặt ở phía trước cơ thể họ, tay trái thường hơi giơ lên. Đây là yêu cầu bắt buộc vì người bảo vệ phải luôn trong tư thế cảnh giác để trong trường hợp nguy hiểm sẽ lấy thân mình che chắn cho tổng thống.

Những chiếc vali mang theo cũng trở thành lá chắn chống đạn cho tổng thống. Các vệ sĩ được trang bị súng lục Gurza 9 mm có thể bắn 40 viên đạn mỗi phút, xuyên thủng áo chống đạn từ khoảng cách 50 mét. Một thiết bị khác dùng để bảo vệ là những chiếc ô làm bằng vật liệu kevlar có khả năng chống đạn.

Tuy nhiên, nếu một vụ xả súng xảy ra, điều đó có nghĩa là đội an ninh đã thất bại – bởi yêu cầu tối cao là mọi cuộc tấn công cần được ngăn chặn trước.

Tuy nhiên, không phải lớp an ninh đầu tiên mới là quan trọng nhất mà là lớp thứ hai. Vòng hai là những vệ sĩ ăn mặc lịch sự và cư xử kín đáo, lẩn mình vào đám đông để tìm kiếm những kẻ âm mưu tấn công.

Lớp an ninh thứ ba bao quanh chu vi của đám đông, ngăn không cho những người khả nghi đến gần tổng thống. Lớp thứ tư là những tay súng bắn tỉa nằm trên nóc các tòa nhà xung quanh.

Đó là lý do tại sao việc chạy, la hét, di chuyển gấp gáp gần tổng thống là rất nguy hiểm - bạn sẽ thấy chấm đỏ trên đầu mình trong vài giây.

Tuy nhiên, vệ sĩ được coi là tài ba nhất đối với Tổng thống Putin lại chính là bản thân ông. Từng có kinh nghiệm trong cơ quan mật vụ Liên Xô và Nga, nhà lãnh đạo Nga là "một người giỏi ứng phó trong mọi tình huống", các cựu sĩ quan an ninh của tổng thống khen ngợi.