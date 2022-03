Bảng xếp hạng khí đốt: Nga chỉ thứ nhì, 'nhà vô địch' quá mạnh

Theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khí tự nhiên được định nghĩa là một loại nhiên liệu hóa thạch, hình thành ở sâu bên dưới bề mặt Trái Đất. Khí tự nhiên có thành phần chính là khí mêtan. Ngoài ra, khí tự nhiên còn chứa một lượng nhỏ chất lỏng và cả khí không chứa hydrocarbon, ví dụ là CO 2 hoặc hơi nước (H 2 O).

Từ hàng triệu đến hàng trăm triệu năm trước, xác động thực vật chất thành một lớp dày trên bề mặt Trái Đất và đáy đại dương, đôi khi lẫn với cát, phù sa và Calci carbonat (CaCO 3 ). Qua thời gian, những phần chất hữu cơ của động thực vật bị chôn vùi dưới cát, phù sa và đá. Nhiệt độ và áp suất sau đó làm biến đổi một phần chất hữu cơ trên thành than, dầu và khí tự nhiên. Hiện nay, khí tự nhiên được sử dụng để làm chất đốt hoặc để sản xuất vật liệu, hóa chất.

ĐÂU LÀ QUỐC GIA CÓ SẢN LƯỢNG KHÍ TỰ NHIÊN LỚN NHẤT?

Theo số liệu tổng hợp từ Statista, trong năm 2020, Mỹ là quốc gia có sản lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới, lên tới hơn 900 tỷ mét khối. Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ thậm chí còn lớn hơn gần 1,5 lần sản lượng của quốc gia đứng thứ hai - Nga.

Trên tế, so với năm 2019 thì sản lượng khí tự nhiên của Mỹ có giảm một ít so với năm 2019. Số liệu của tập đoàn dầu khí BP cho biết rằng năm 2019, sản lượng khí của Mỹ đạt tới 930 tỷ mét khối, cao nhất trong 10 năm, từ 2010 đến 2020.

Sản lượng khí tự nhiên giữa Nga và Mỹ có một điểm chung khá thú vị, đó là đều cùng đạt đỉnh vào năm 2019. Cũng theo số liệu từ BP, trong năm đạt đỉnh, Nga đã sản xuất được 679 tỷ mét khối khí tự nhiên.

CÁCH NÀO ĐỂ MỸ DUY TRÌ VỊ THẾ?

Nhiều quốc gia châu Âu đang sử dụng khí tự nhiên trong giai đoạn chuyển đổi sang nhiên liệu sạch vì khí tự nhiên phát thải ít khí cácbon hơn nhiều loại nhiên liệu hóa thạch khác.

Theo trang thông tin chính thức của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), kể từ năm 2005, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ tăng hầu như nhờ vào kỹ thuật khoan ngang và khoan thủy lực bẻ gãy, đặc biệt thường thấy đối với các dạng địa hình có chứa đá phiến sét, sa thạch, cacbonat.

Khí than, khí mê-tan thu được từ vỉa than hoặc tầng chứa khí than cũng là một nguồn cung khí đốt tự nhiên của Mỹ. Sản lượng khí than của Mỹ năm 2019 bằng khoảng 3% tổng sản lượng khí đốt khô tự nhiên của nước này. Bên cạnh đó, khí hydrocacbon, bao gồm khí lò cao, khí nhà máy lọc dầu, khí sinh học, hỗn hợp khí propan, và khí tổng hợp cũng đóng góp vào lượng sản xuất và tiêu thụ khí tự nhiên của Mỹ.



Hầu hết các mỏ của Mỹ nằm trên đất liền. Ảnh: Reuters

Mặc dù hầu hết các mỏ của Mỹ đều nằm trên đất liền, Mỹ cũng có một số giếng khoan dưới đáy đại dương ở ngoài khơi. Vào năm 2020, tổng sản lượng khí đốt khô tự nhiên ngoài khơi của xứ cờ hoa là khoảng 1 nghìn tỷ feet khối (khoảng 28 tỷ mét khối) với 71% trong số đó đến từ các vùng biển ở Vịnh Mexico.

Sản lượng từ Vịnh Mexico đóng góp khoảng 0,7 nghìn tỷ feet khối (khoảng 2 tỷ mét khối) vào tổng sản lượng khí đốt tự nhiên khô của Mỹ. Sản lượng khai thác ngoài khơi từ vùng biển do các bang Alabama, Alaska, California, Louisiana và Texas quản lý bằng khoảng 0,3% tổng sản lượng khí đốt khô tự nhiên của Mỹ vào năm 2020.

Vị trí một số loại khí tự nhiên. Ảnh: Student Energy / Youtube

Nguồn cung khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ còn đến từ đá phiến sét, một loại đá trầm tích mà các thành nguyên gốc của nó là các khoáng vật sét hoặc bùn. Tài nguyên khí tự nhiên đá phiến được tìm thấy ở khoảng 30 tiểu bang của Hoa Kỳ. Hiện nay, mỏ đá phiến Marcellus ở khu vực Appalachian, trải dài khắp các bang Ohio, Pennsylvania và Tây Virginia, là nguồn khí đốt tự nhiên lớn nhất của Hoa Kỳ từ ​​đá phiến.



Dàn khoan của Mitchell Energy and Development Corporation đang khoan để khai thác khí tự nhiên tại Barnett Shale. Ảnh: Houston Chronicle

Khi việc sản xuất khí đá phiến được công ty Mitchell Energy and Development Corporation tiên phong thương mại hoá vào khoảng năm 2000 ở bể đá phiến Barnett Shale (trung tâm phía bắc bang Texas), khí đốt tự nhiên từ đá phiến cũng bắt đầu được sản xuất quy mô lớn. Mitchell Energy đã phát triển thành kỹ thuật khoan thủy lực bẻ gãy để sản xuất ra một lượng lớn khí đá phiến thương mại.

Khi thành công thương mại của Barnett Shale trở nên rõ ràng, các công ty khác bắt đầu khoan giếng trong bể đá phiến này, và đến năm 2005, Barnett Shale đã sản xuất gần 500 tỷ feet khối (khoảng 14 tỷ mét khối) khí đốt tự nhiên mỗi năm. Các bể đá phiến khác cũng được nhiều nhà sản xuất khí đốt tự nhiên phát triển, có thể kể tới như Fayetteville Shale ở phía bắc bang Arkansas, Haynesville ở phía đông bang Texas và bắc Louisiana, Woodford ở Oklahoma...

DỰ BÁO NÀO CHO TƯƠNG LAI?

Theo Geology.com, khoảng hơn 1/3 lượng khí tự nhiên được chuyển đổi thành điện năng.

Mỹ có khả năng tiếp cận các nguồn khí đốt tự nhiên có trữ lượng lớn. Trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Hàng năm 2021 (AEO2021), Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự đoán ​​rằng phần lớn sản lượng khí đốt khô tự nhiên của Mỹ tới năm 2050 sẽ đến từ các nguồn khí đá phiến và khí chặt.

Tờ Reuters đưa tin trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) vào tháng 2 vừa qua, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cũng cho rằng sản lượng và nhu cầu khí đốt tự nhiên của Mỹ sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022, dự đoán sản lượng khí đốt khô sẽ tăng lên 96,09 tỷ feet khối (khoảng 2,7 tỷ mét khối) mỗi ngày vào năm 2022 và 97,97 tỷ feet khối (2,8 tỷ mét khối) mỗi ngày vào năm 2023 từ mức kỷ lục 93,59 tỷ feet khối 92,6 tỷ mét khối) mỗi ngày vào năm 2021.

Sử dụng khí tự nhiên làm trầm trọng hơn vấn đề môi trường. Ảnh: CNBC

Tuy nhiên, đi cùng với hoạt động sản xuất là sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bao gồm khí tự nhiên. EIA cũng cho biết rằng lượng khí thải CO 2 từ con số 4.872 tỷ tấn năm 2021 sẽ tăng tới 4.986 tỷ tấn vào năm 2022, tới năm 2023 thì có thể lên tới 4.976 tỷ tấn. Một trong những lý do mà cơ quan này nêu ra là việc các nhà máy điện sử dụng nhiều than hơn.

Để so sánh, EIA cũng nêu ra con số thấp kỷ lục 4.576 tỷ tấn khí CO 2 phát thải ra môi trường trong năm 2020, giữa thời Covid-19. Con số năm 2020 được cho là thấp nhất kể từ 1983.

