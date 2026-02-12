HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bắt khẩn cấp hai người đuổi đánh khách taxi ở giao lộ TPHCM

Anh Vũ |

Nhóm người đã rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn ở giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành.

CLIP: Camera ghi lại vụ việc.

Liên quan thông tin "nhóm người rượt đuổi, đánh nhau tại giao lộ ở TPHCM" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 12-2, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mã Thanh và Ngô Duy Đông (cùng 49 tuổi; ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt khẩn cấp TPHCM hai người gây rối trật tự công cộng tại giao lộ Nguyễn Trãi - Ảnh 1.

Mã Thanh và Ngô Duy Đông tại cơ quan công an.

Trước đó, lúc 2 giờ 30 sáng 10-2 tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng, Mã Thanh lái ô tô trên đường Nguyễn Trãi thì va chạm với ô tô do anh L.N.T (34 tuổi, tài xế xe công nghệ) điều khiển, trên xe có anh N.V.H.A (39 tuổi) là hành khách.

Sau va chạm, các bên dừng xe giữa đường để nói chuyện rồi xảy ra cự cãi. Một lúc sau, Ngô Duy Đông (49 tuổi; ngụ TPHCM) điều khiển xe máy đến hiện trường để cùng Mã Thanh tham gia tranh cãi.

Xô xát xảy ra, Mã Thanh và Ngô Duy Đông đuổi đánh anh H.A. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và lực lượng công an có mặt tại hiện trường.

Công an TPHCM cảnh báo và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, đánh nhau, sử dụng hung khí hoặc gây rối trật tự công cộng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông.

