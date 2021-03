Bắt khẩn cấp gã đàn ông đến khu vực trường tiểu học hiếp dâm bé gái

Ngày 23/3, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng D.Đ.T. (39 tuổi, trú xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó vào ngày 22/3, từ tin báo của người dân về việc có 1 đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé tại khu vực Trường tiểu học xã H.L. (huyện Hưng Nguyên).

Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên đã phối hợp cùng Công an xã tổ chức rà soát, xác minh nhanh các đối tượng nghi vấn có khả năng liên quan đến vụ việc.

Đến 2h ngày 23/3, Công an huyện Hưng Nguyên đã xác định được đối tượng gây án và triển khai lực lượng bắt giữ D.Đ.T. khi đang ở phòng trọ tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh.

Qua đấu tranh, bước đầu, đối tượng T. đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng T. trước pháp luật.