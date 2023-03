Bắt, khám xét nhà giám đốc và phó giám đốc Công ty Lam Hồng

Chiều 12-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay vừa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thủy (SN 1971, Giám đốc Công ty Lam Hồng) và Trần Văn Tuân (SN 1978, Phó Giám đốc Công ty Lam Hồng) về tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Lam Hồng và các đơn vị liên quan.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Thủy (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Thủy và Tuân được xác định có liên quan trong vụ án thổi giá thiết bị giáo dục tại tỉnh này vừa được Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thủy và Tuân để thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 13-9-2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý mua sắm thiết bị giáo dục, đầu tư xây dựng... xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Tỉnh.

Kết luận chỉ rõ, trong giai đoạn từ năm 2017-2019, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học, tổng giá trị hợp đồng là hơn 250 tỷ đồng.

17 gói thầu này nhằm thực hiện Đề án Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ (Theo quyết định 1436/QĐ-TTg năm 2018).

Trong đó, mua sắm tập trung 15 gói thầu, tổng giá trị hợp đồng là hơn 240,7 tỷ đồng. Những gói thầu này đã được "phù phép" nâng giá lên cao một cách bất thường, nhiều mục bị tráo đổi phụ lục... gây thất thoát cho ngân sách nhà nước nhiều tỉ đồng.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã mở cuộc họp kiểm điểm lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh do liên quan các sai phạm xảy ra tại kết luận thanh tra số 320/KL-UBND ngày 13-9-2022 gồm: Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Giám đốc Sở GD-ĐT, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc, ông Trần Trung Dũng, nguyên Giám đốc sở, ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Phó giám đốc và bà Nguyễn Thị Hải Lý, nguyên Phó giám đốc sở.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tuân (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Liên quan đến sai phạm trong thực hiện Đề án 1436 của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm thiết bị dạy và học ở Hà Tĩnh, trước đó phía Bộ Công an đã điều tra độc lập, khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can bị Bộ Công an khởi tố, gồm: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giám đốc kinh doanh Công ty Hồng Hà; Phạm Viết Anh Vũ, Giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh, Công ty Hồng Hà; Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty Phương Anh; Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Công ty Phương Anh; Nguyễn Xuân Thiện, Công ty P&T; Đinh Quốc Tấn, Tổ trưởng Tổ đấu thầu; Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Tài chính công thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can nêu trên đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.